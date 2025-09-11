Zulia: SNGR controló incendio en fábrica de fuegos artificiales en San Francisco

Un fuerte incendio se registró la mañana de este jueves en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicada en el municipio San Francisco del estado Zulia.

Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) desplegaron un operativo inmediato para atender la emergencia, logrando confinar las llamas y controlar en su totalidad el siniestro, informó el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, aunque 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud: Hospital Noriega Trigo (8), Ambulatorio El Silencio (5) y Hospital General del Sur (7).

Una vez controlada la emergencia, se iniciará el proceso de investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar posibles responsabilidades.

T/CO