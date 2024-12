Acusan al Gobierno de Ecuador de dar un «golpe de Estado»

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, denunció un «golpe de Estado» y «un atentado contra la democracia» luego de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa impidiera su acceso a sus oficinas.

«Me dirijo a ustedes para denunciar lo que en efecto constituye la consumación del anunciado golpe de Estado y atentado contra la democracia en el Ecuador, ya que la violación grosera de la Constitución es la antesala para instalar una dictadura el 5 de enero de 2025», expresó la vicemandataria en una carta difundida en su red social X.

En el documento, Abad calificó como «un nuevo insulto a los ecuatorianos» la decisión de Noboa de enviarla nuevamente fuera del país, en esta ocasión como consejera temporal en Turquía, luego de conocer la resolución judicial que dejó sin efecto la sanción que impuso el Ministerio de Trabajo contra la vicemandataria.

«Mientras en la puerta de la Vicepresidencia enfrentábamos el abuso de las Fuerzas Armadas, por detrás y de manera reactiva, el presidente de la República ha emitido el Decreto Ejecutivo 490, en contra de toda lógica y razón», informó la funcionaria en la misiva.

Afirmó que ha sido «víctima de lo impensable» y exigió a otros organismos del Estado, como la Asamblea Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral, a actuar para «precautelar el Estado de derecho y la democracia».

Su pedido también se dirigió a otras entidades como las Fuerzas Armadas, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.

La vicepresidenta hizo un llamado a los organismos internacionales, «a observar de cerca estas violaciones que atentan contra la Constitución, la Ley y la Democracia en Ecuador» y ratificó que «no va a declinar en su defensa».

«Sobreviví a infames persecuciones, he sido la víctima de lo impensable, nada menos que de mi binomio (…) no han bastado ni las lágrimas ni el encarcelamiento para demostrar el pésimo enemigo que me ha perseguido de manera injusta», aseveró.

No obstante, en su carta, Abad no aclaró si viajará o no a Turquía, para cumplir con el mandato asignado por Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 490.

El 23 de diciembre, Noboa designó a la vicepresidenta como consejera temporal en Turquía y dispuso su traslado a Ankara, a realizarse como máximo el 27 de diciembre.

El decreto señala que se coordinará el traslado de la funcionaria y sus familiares, de ser el caso, así como las acciones administrativas, legales y financieras necesarias, para que se presente en funciones hasta la fecha señalada.

El decreto ejecutivo siguió al fallo de la jueza Nubia Vera a favor de la suspensión de la sanción contra Abad, que la inhabilitaba para ejercer el cargo por 150 días, sin derecho a sueldo, y consecuentemente la limitaba para reemplazar al presidente cuando se vaya a la campaña electoral para su reelección.

Vera también ordenó a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofrecer disculpas públicas y recordó que la suspensión en estos casos no debe ser de 150 días, como ordenó esa cartera de Estado, sino un máximo 30 días, como consta en el Reglamento de la Ley de Servicio Público.

Precisó que Verónica Abad es una funcionaria de elección popular, por lo que, según la misma norma, queda también excluida de ser sometida a un sumario administrativo.

Posteriormente a este fallo, Vera denunció que fue amedrentada por funcionarios de justicia para que fallara en contra de la vicepresidenta.

