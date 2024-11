ALBA-TCP anuncia creación de Red Parlamentaria Antifascista

“Vamos a aprovechar este Foro Parlamentario Antifascista, y vamos a crear en ALBA una Red contra el Fascismo, porque todo lo que es ALBA es antiimperialista, es antifascista, ALBA es por la libertad, por la independencia, por la soberanía, por la solidaridad y se ha creado hoy”, anunció este lunes el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana de Nuestra América-Tratado de Comercio de los pueblos (ALBA-TCP), Jorge Arreaza.

Desde el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, donde más de 70 delegaciones del mundo instalaron el primer Foro Parlamentario Mundial contra el Fascismo, el Neofascismo y otras Expresiones Similares, y que se desarrollará hasta el 5 de noviembre, Arreaza agradeció a la Asamblea Nacional (AN) venezolana, por esta iniciativa, que permitirá a la Alianza Bolivariana realizar reuniones presenciales o virtuales en los parlamentos de los países miembros para luchar contra el fascismo que pretende imponerse en el mundo.

“Hoy es necesario construir un mundo antifascista; es indispensable, no es necesario, es indispensable, si no la humanidad ya no estará. Un mundo hoy que detenga el fascismo y el sionismo en el Medio Oriente, en defensa de la humanidad, ya no sólo del pueblo palestino y del pueblo libanés, que son el corazón del asunto, pero ya es en defensa de la humanidad, porque si hoy se lo hacen a Palestina, ya se lo están haciendo al Líbano, luego vendrán por quienes ellos decidan imponerse, para hegemonizar con sangre, con crimen, con dolor, el sistema que están haciendo”, alertó Arreaza

El alto representante del bloque integracionista, dijo que el bloque de la Alianza Bolivariana tiene en su agenda estratégica 20-30, enunciada la necesidad de crear la Red Parlamentaria y el Congreso Antifascista, es un escenario propicio que podrá dar luz a esta iniciativa.

“El ALBA es, en esencia, la gran fuerza alternativa; Alba tiene un consejo de movimientos sociales, que se está rearticulando hoy, y que esperamos que, en la cumbre del 14 de diciembre, intercambie con nuestros primeros ministros y presidentes, y puedan escucharse los gobiernos y los movimientos sociales, y viceversa, y allí deben estar los parlamentarios presentes como un vínculo que equilibre esa relación”, explicó.

T/VTV