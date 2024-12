Allup y Palmeri aseguran que AN 2015 es ilegal y no se justifica que ejerza funciones

Los opositores, Henry Ramos Allup y Ángelo Palmeri, aseguraron que ya es momento de que se deje atrás a la extinta Asamblea Nacional (AN) de 2015. El secretario nacional de Organizaciones del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Ángelo Palmeri, puntualizó que la extinta AN de 2015 “ya cumplió su período”, por lo que no se justifica que aún ejerza funciones.

En ese sentido, Palmeri exhortó al sector de la extrema derecha en el exterior a dar por concluido este ciclo. “El país nos exige que cumplamos con nuestra responsabilidad y le hablemos con claridad y con miras al futuro”, dijo en una entrevista a un medio nacional.

Por su parte, Henry Ramos Allup, se sumó a la crítica de Palmeri, tras asegurar que la oposición ya debe dejar atrás al parlamento del 2015. Les recordó que el periodo finalizó el 5 de enero de 2021.

Vale recordar, que la AN 2015 finalizó su periodo constitucional en 2021, cuando tras un proceso electoral, asumió un nuevo Poder Legislativo, con mayoría de las fuerzas revolucionarias, actualmente en funciones hasta el año 2026. Sin embargo, el sector de la extrema derecha ha querido mantener un Poder Legislativo paralelo, para continuar el saqueo y la apropiación de los activos venezolanos en el exterior, así como la promoción de nuevas medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, con el objetivo de derrocar al presidente reelecto Nicolás Maduro.

F/VTV