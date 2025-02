AN instala Comisión Especial para Debatir y Consultar la Ley de la Juventud

La Asamblea Nacional (AN) instaló la Comisión Especial para Debatir Integralmente el Proyecto de Ley Orgánica de la Juventud José Félix Rivas, este viernes, en el Palacio Federal Legislativo.

La segunda vicepresidenta de la AN, y presidenta de la comisión, diputada América Pérez (PSUV/Nueva Esparta), manifestó su aspiración a que se sumen a la consulta los diversos sectores del país, independientemente de sus ideas, en aras de complementar y enriquecer las deliberaciones y la ley.

«Queremos que el debate se enriquezca en la consulta pública con la participación de las más diversas organizaciones juveniles y el pueblo. Este logro no debe perderse. No debemos regresar al pasado, cuando imperaba la no participación de los jóvenes», puntualizó Pérez.

Confirmó que esta iniciativa contó con la aprobación de todos los diputados del Parlamento; por lo que este viernes se instaló la comisión con los 13 integrantes designados por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez (PSUV / Dtto. Capital).

Además de Pérez, la instancia está conformada por la diputada Francylvis Martínez (PSUV/Sucre), a cargo de la primera vicepresidencia; y la parlamentaria Marifred Rodríguez (PSUV/Portuguesa), en la segunda vicepresidencia.

«Hemos fijado las bases de una gran agenda de trabajo, en la que privará un amplio debate, la creatividad y el empuje de todas las fuerzas de la juventud venezolana», recalcó Pérez.

Agregó que, además de grandes cambios, esta ley generará amplias transformaciones para la juventud e impulsar la mística de cientos de miles de jóvenes organizados en diferentes sectores del

territorio nacional.

Igualmente, adelantó que la instancia trabajará en la creación de la Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias de Venezuela, que estará conformada por más de 600 venezolanas y venezolanos, legisladores, concejales, parlamentarios comunales y del Bloque de la Patria.

Dijo que también estarán incorporados más de 60 jóvenes de los partidos de oposición que, actualmente, se encuentran en ejercicio pleno del parlamentarismo de calle y de la elaboración del marco jurídico, en las instancias municipal, regional y nacional.

Finalizó al detallar que la red será una plataforma que servirá de espacio para la discusión de la ley y de todos aquellos temas que se expresan a través de los jóvenes en lo cultural, ecológico, educación, ciencia, innovación, emprendimiento, laboral; áreas en las que la juventud hace vida de manera cotidiana.