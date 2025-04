Banco del Tesoro protege a sus clientes contra los ciberdelitos

El Banco del Tesoro (BT), protege a sus clientes contra estafas en línea, con mensajería de texto, correos electrónicos y tips informativos, que difunde a diario, en todas sus redes sociales oficiales.

El BT invita a la población a no caer en engaños, a través de enlaces sospechosos, que no sean procedentes de los correos o SMS, enviados por la institución financiera, que soliciten el envío de información personal y sensible como claves, códigos, número de tarjetas o de cuentas, reseña prensa Banco del Tesoro.

A través de la campaña «La precaución es tu escudo», el BT proporciona tips para evitar el ataque de Phishing, mediante el cual los ciberdelincuentes obtienen información de sus víctimas, creando enlaces falsos, páginas web espejo y suplantación de identidad, con la intención de desprestigiar una institución financiera.

Esta modalidad de ingeniería social electrónica (Phishing), que practican estos ciberdelincuentes, tiene la intención que los clientes hagan clic e ingresen en una página, que es una copia de la oficial, donde proporcionan su clave de ingreso, cédula y usuario, para hacer uso de esos datos y cometer el fraude.

El Banco del Tesoro ofrece a los clientes notificaciones en sus aplicativos oficiales BT Móvil, y BT Enlínea, donde informa sobre los movimientos, que se realizan en ambos canales del Banco.

Asimismo cuenta con SMS y correos electrónicos, detallando las transacciones, que realizan dentro del entorno seguro que ofrece la institución financiera.

Entre los Tips de seguridad se encuentran: No compartan información confidencial a terceros como teléfonos, acceso a enlaces, ofertas engañosas, tarjetas de crédito, premios o actualización de cuentas

Cuando ingresen a la página web del Banco del Tesoro verifiquen que sea: https://www.bt.com.ve, activen la verificación en dos pasos en los dispositivos electrónicos y no compartan el código de autenticación, y cambien periódicamente la clave de ingreso a BT Enlínea.

REDACCIÓN MAZO