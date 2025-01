Cabello a la derecha: Bájense de esa nube de la violencia

el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, recomendó a la oposición extremista fascista, que la vía de la violencia no les funcionará para lograr sus objetivos, «es mejor que se bajen de esa nube porque se va a dar tremendo taparazo. Se van a caer pero muy duro».

«Aquí en Venezuela hay gente que cree que lo que no lograron por la vía electoral,lo pueden lograr por la vía de la violencia, por la vía de la fuerza», señaló.

En ese sentido, ratificó que el próximo 10 de enero, según la Constitución Nacional se juramentará el Presidente electo, «aquí, el Pueblo de Venezuela, eligió a Nicolás Maduro Moro».

«De eso no hay dudas, salvo los fascistas en Venezuela, la derecha fascista que no es la primera vez que desconoce los resultados del organismo electoral. No es la primera vez, siempre lo ha hecho», afirmó Cabello su programa Con el Mazo Dando, emisión número 509.

Resaltó que el hecho de desconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene como objetivo, «para ver si logran alcanzar un nivel para generar violencia».

«Una guerra en las redes (sociales) terrible, entre ellos mismos, porque los únicos que se caen a coba son ellos», subrayó, al tiempo que comentó los supuestos pronunciamientos de años anteriores de funcionarios en contra el Gobierno Bolivariano, «están reciclando historias», para generar violencia.

Explicó que la ultraderecha lo que busca es tratar impactar de manera negativa en el mundo con esas noticias falsas ya que no acontecen en la actualidad, «para ver si consiguen alguna fuercita».

T/Con el Mazo Dando