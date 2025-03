Cabello: ExxonMobil orquestó la salida de Chevron

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aseveró este viernes que lo que pertenece a Venezuela «no nos lo va a quitar nadie» en referencia al territorio de la Guayana Esequiba.

Durante el podcast Sin Truco Ni Maña, junto a la diputada Tania Díaz, Cabello ratificó que Venezuela no acepta amenaza de nadie y que defenderá sus derechos históricos.

«En Estados Unidos el tema empresarial o los lobbys empresariales mueven una cantidad de cosas. Uno escucha que quien se movió para que sancionaran a Chevron fue la Exxon, uno escucha no, eso está muy claro. Por eso sale alguien por allá replicando desde Guyana, entonces comienzan a negarle a Venezuela los derechos históricamente que tiene nuestro pueblo sobre el territorio de nuestra Guayana Esequiba, salen y amenazan a Venezuela. Nosotros no comemos amenazas a nadie, somos muy humildes, muy tranquilos. Lo que es nuestro no nos lo va a quitar nadie», enfatizó.

Con respecto a la reciente acción de la Armada venezolana que interceptó un barco de exploración de la ExxonMobil en aguas aún por delimitar, Cabello afirmó que esa empresa tiene un «lomito» porque «no le van a pagar nada a Guyana».

«Lo del ‘lomito’ es relativo. Ellos ven eso como un ‘lomito’ porque no le van a pagar nada a Guyana. Si es con Guyana no le pagan nada, le dejan una miseria y se llevan todo el petróleo, por eso es lomito. A nosotros tendrían que pagarnos todo lo que significa el precio del petróleo, la regalía; en Guyana no, en Guyana eso es parecido a cuando aquí hicieron la apertura petrolera o cuando estaba Gómez en Venezuela que se llevaban todo y dejaban una miseria», recordó.

Cabello recalcó que no es la primera vez que una situación similar ocurre, mencionando que hace tiempo también se interceptó una nave de exploración y reafirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) son los custodios de las fronteras venezolanas. «Lo que hizo Venezuela es un acto de soberanía, de defensa de nuestro territorio», declaró.

Además, cuestionó las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre el tema al indicar que este «ha sido servil a la orden de Estados Unidos, asume la vocería».

«Lo que sea territorio de Venezuela lo vamos a hacer respetar. Guyana lo sabe. Ellos en estos días intentaron montar un episodio en los márgenes del río Cuyuní, un grupo de venezolanos que estaba por allí, hubo inclusive hasta un tiroteo, pero era una cosa bien montadita, el Ejército de Guyana tratando de meterse al territorio venezolano. Son ataques que uno debe ir anotando todo», explicó.

Igualmente, resaltó que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, va anotando todas estas acciones contra el país. «Nuestra vicepresidenta que es la encargada de ese tema va anotando todo porque eso es un expediente: todos los ataques contra nuestro país, las amenazas, las omisiones de los organismos internacionales sobre una sentencia que es completamente clara (…) Todo lo que esté del margen oeste del río Esequibo para acá es Venezuela», rememoró.

Por su parte, la diputada Díaz indicó que «estamos viendo una competencia entre empresas porque el ‘lomito’ está aquí en nuestro territorio, en el territorio del Esequibo».

El también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz expresó que no descarta que el Gobierno estadounidense pueda sancionar a otras empresas, aunque eso afectaría a su propio pueblo. «Ahora no me extraña que ellos sancionen a otras empresas, pero la realidad les va a explotar en la cara», dijo.

«Hoy día la gasolina está aumentando en varios espacios del territorio norteamericano de manera desproporcionada porque mucha de esa gasolina, el combustible que se usa allá, tiene que ver con el petróleo venezolano. Unas refinerías en Estados Unidos solo trabajan con petróleo venezolano, es muy costoso para ellos hacer la mezcla allá», afirmó.

Cabello añadió que «no nos van a echar la culpa a nosotros» de lo que está viviendo el pueblo estadounidense, pues son sus autoridades las que «le están haciendo daño a su propio pueblo. Eso es un problema entre empresas que los lobbys se van imponiendo».

T/UN