El ciclista venezolano Daniel Dhers se despide oficialmente de las pistas

El ciclista venezolano Daniel Dhers, se despidió oficialmente de las pistas del continente americano en Chile, después de una larga y exitosa carrera de más de 20 años.

El múltiple campeón de BMX Freestyle formó parte del Campeonato Panamericano de la disciplina que se desarrolló el 2 y 3 de noviembre en Santiago de Chile.

Asimismo, Dhers expresó que su retiro lo lleva a tener altas y bajas antes de cada competencia, como sentirse exhausto, pero siempre con ganas de conquistar la victoria.

“Es difícil este momento. Es toda una vida en esto. Son 26 años desde que me monté por primera vez a una bicicleta, y 20 como profesional. Cuando llego a la competencia me siento como cansado, pero cuando ya estoy listo para salir, digo: estoy aquí me debo lanzar y debo hacer una buena rutina” expresó.

A pesar de que Dhers no alcanzó el podio fue ovacionado por los fanáticos y espectadores del Estadio Nacional de Chile.

«Es loco, se acaba un momento de mi vida. Fueron 20 años compitiendo, muchos rivales de excelente nivel, de los cuales aprendí mucho. Ha sido una batalla con un montón de riders. Todos me enseñaron algo, todos me motivaron a seguir en mi carrera. Podría escribir historias de cada uno de ellos» concluyó.

De esta manera, Dhers se despide de esta disciplina deportiva que ha tenido gran crecimiento en Venezuela gracias a su talento y participación en los Juegos Olímpicos y las múltiples competencias conquistadas.

FyF/Prensa MinDeporte