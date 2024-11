Con 15 nuevas sedes la escuela de medios del Inces celebra su segundo aniversario

El Instituto Nacional de Capacitación Educación Socialista (Inces) celebró ayer 9 de noviembre los dos años del inicio de actividades de su Escuela de Medios y Comunicación (EMCI), una idea proyectada por el actual presidente del instituto, Wuikelman Angel, con la intención de ofrecer un espacio de formación dedicado exclusivamente a la actualización de noveles y profesionales que se desempeñan en el campo de la comunicación.

Este segundo aniversario, el Inces lo celebra con la expansión de su escuela de medios en Anzoátegui, Aragua, Guárico, La Guaira, Carabobo, Delta Amacuro, Miranda, Monagas, Yaracuy, Zulia, Portuguesa, Falcón, Trujillo, Bolívar y Mérida; 15 nuevas sedes regionales, que gracias al esfuerzo de las gerencias regionales y trabajadores de la institución, ya cuenta con espacios exclusivos para la formación y una plantilla de formadores especializados en diversas áreas de la comunicación.

Cuando la EMCI abrió sus puertas al público lo hizo con 12 talleres. Hoy son 19 y se espera que en 2025 se evolucione a programas de formación más largos que conduzcan a la certificación de técnicos profesionales.

La propuesta formativa de la EMCI contempla, en la actualidad, cuatro líneas de trabajo determinadas por las áreas de cine y televisión, radio, redes sociales y prensa. Hoy las formaciones más demandadas son: Operador de Redes Sociales, Introducción a la Locución y Dirección de Cine.

También destacan Oratoria y ¿Cómo Elaborar un Podcast Audiovisual? La programación de cursos se completa con las disciplinas de Producción Radial, Edición de Audiovisuales, Redacción Digital, Fotografía Digital, Operador de Cámara, Fotografía Audiovisual, Diseño para Redes Sociales y Guion Audiovisual.

Introducción de Sonido, Redacción Periodística, Edición de Videos Musicales y Escritura de Argumento para Guion son otros de los talleres que ofrece esta escuela de las comunicaciones, que funciona en el piso siete de la sede principal del Inces, en la avenida Nueva Granada y que ahora se expande a los catorce estados.

En estos dos años, un total de 1.707 personas han sido certificadas por la escuela de medios del Inces, 80 de ellas en 2022, 850 en 2023 y 777 en 2024.

De proyecto a realidad

La Gerencia General de Formación Profesional del Inces redactó un papel de trabajo orientado a la creación de un Centro de Formación Socialista (CFS) especializado en el área de las comunicaciones. Esta idea se conjugó con la orientación de Wuikelman Angel de que cada gerencia del Inces debía desarrollar un espacio de capacitación que atendiera el área del conocimiento predominante de cada una de ellas.

En el caso de la Gerencia General de Comunicación y Relaciones Institucionales, liderada por la licenciada en Artes y especialista en Periodismo Digital, Jessica Lugo, la cristalización de la escuela se favoreció con la inauguración de la Sala Movistar; un espacio creado en el contexto del convenio firmado entre el Inces y la Fundación Movistar (España), destinado a la formación de jóvenes en competencias digitales,

Dos semanas después de la consolidación de ese espacio, específicamente el 21 de noviembre, iniciaron las clases en la escuela con los talleres de Operador de Redes Sociales y Guion Audiovisual, dictados por Aguasanta Moreno y Kelvin Malaver, profesores fundadores de la escuela que permanecen activos dentro de la EMCI..

En sus primeros días la EMCI contaba con un solo salón, acondicionado por el Inces, pero equipado por Movistar. Dos años después cuenta con tres salones de clases que tienen aire acondicionado, computadora, video beam, sonido y mobiliario para estudiantes y profesores, todo nuevo, de paquete; además, cuenta con un estudio de grabación audiovisual, una cabina de radio, un sinfín para fotografía y una sala para reuniones y actividades afines.

Por los momentos, el estudio carece de insonorización y faltan algunos equipos de video de uso exclusivo de la escuela; sin embargo, es un espacio que está en constante crecimiento y desarrollo y se espera que en los próximos meses se equipe completamente.

Para todos

Wuikelman Angel y Jessica Lugo conciben la EMCI como un lugar para enseñar, con técnica y ética, la manera correcta de comunicar en ese avasallante mundo digital que se controla desde las redes sociales y su intención primera buscaba atender a los jóvenes y a las comunidades que incursionaban en este nuevo medio de comunicación.

Sin embargo, para satisfacción del equipo de la escuela, se han sumado a la plantilla de egresados muchos profesionales del área de la comunicación egresados de entidades de educación superior como la UCV (Universidad Central de Venezuela), Santa Rosa de Lima, Santa María y Universidad Bolivariana de Venezuela.

En la experiencia de la EMCI se evidenció que también acuden a formarse en el área de la comunicación digital otros profesionales como abogados, contadores, ingenieros y entendidos en un amplio abanico de disciplinas distantes al sector humanístico y social pero que, sin embargo, tienen algo que decir y buscan en la EMCI las herramientas para hacerlo de manera correcta y efectiva.

Otro grupo que llama la atención es la cantidad de jóvenes recién graduados de bachiller o que están cursando los últimos años de educación diversificada, y que ven en el Inces una primera opción de formación para su futuro profesional.

Los emprendedores también han desfilado por los pasillos de la EMCI. Personas que ya tienen un modelo de negocio y desean impulsarlo, buscan en la escuela de medios las herramientas y el conocimiento necesario para complementar el crecimiento de sus pequeñas empresas desde la comunicación en plataformas digitales.

Esta diversidad de personas que se forman en la Inces cuenta con una red social creada por ellos, en la que se van sumando los nuevos integrantes de la escuela, para configurar una especie de networking o red de trabajo, que acompaña proyectos comunes o individuales, e incluso se ofrecen puestos de trabajo para quienes dominen las herramientas que socializan en la EMCI del Inces.

El equipo

Los líderes y fundadores de esta iniciativa son el presidente del Inces y la gerente general de comunicaciones; sin embargo, detrás de ellos está un equipo de trabajadores de la institución que apalancan el proyecto, incluyendo al cuerpo de maestros que aportan a la EMCI una alta y positiva reputación, además de un importante prestigio.

El coordinador general de la escuela es Winder Rivero, realizador de cine desde hace más de 20 años, quien ve en la EMCI su sueño cristalizado: una escuela de cine gratuita y de calidad con capacidad para transmitir las herramientas cognitivas necesarias para la producción de material audiovisual de calidad.

“Esta escuela es uno de los grandes aportes que vamos a dejar al Inces cuando ya no estemos. El equipo de comunicaciones que está en este momento: Jessica Lugo, Luis González, Eubolo Mora, Rubmar Tovar, y por supuesto, Wuikelman Angel, presidente del Inces, son parte importante de este espacio. A mí me ha tocado estar hombro a hombro con Jessica (Lugo) frente a esta escuela y me hace súper feliz porque aquí concreto con creces muchas de las cosas que soñé para Valle Vivo, mi productora. Creo que desde este espacio le estoy siendo útil no solo al Inces sino al país”, consideró Rivero

Otros personajes importantes para esta comunidad educativa son los facilitadores. En un sondeo informal que se hizo en las aulas para conocer el nombre del profesor que más ha calado en los estudiantes resaltó el nombre de Eubolo Mora y detrás de este el propio Winder Rivero, Darwin Ramos y Luz Cornejo.

Completan la plantilla de profesionales formadores Adán García, Luis González, Verónica Díaz, Agusanta Moreno, Oscar Vásquez, Kelvin Malavé, Marcial Aguirre, Manuel Pérez y Longina Tovar.

Una de las orientaciones del presidente Wuikelman Angel al momento de la creación de la escuela fue que los facilitadores estuvieran ejerciendo las disciplinas a enseñar, con el objetivo de aportar a los participantes conocimientos frescos de uso actual en el campo laboral.

Ricardo Martínez, facilitador de Dirección Audiovisual, músico, realizador y especialista en Stop Motion y animación, contó que es gratificante participar en la EMCI “porque este proyecto reúne a estudiantes que tienen un interés verdadero por las artes audiovisuales”. A su juicio, y según su metodología, quienes se incorporan a las aulas de la EMCI lo hacen bajo la premisa de aprender haciendo, fundamentada en el pensamiento y metodología de Simón Rodríguez y de Luis Beltrán Prieto Figueroa.

En opinión de Martínez, el muchacho o muchacha que egresa de la EMCI cuenta con herramientas para su incorporación directa al mundo del trabajo.

Productos

Este 2024 se realiza la segunda edición del taller largo de cinematografía. Esta propuesta invita a un grupo de egresados destacados para ofrecerles seis formaciones vinculadas con el cine, con el objetivo de presentar como producto final un cortometraje escrito, producido, rodado y editado por ellos mismos.

La experiencia piloto, en 2023, generó dos cortometrajes: Elena y Hotel Limbo, sendos trabajos representantes de la EMCI en diversos espacios dedicados a la proyección de nuevos proyectos audiovisuales en el género de ficción.

Muchas de las piezas audiovisuales que se pueden apreciar en las redes sociales de la EMCI son pensadas, producidas y realizadas por los propios estudiantes quienes, con equipo y apoyo del Inces, realizan pequeños productos promocionales empleados en la difusión de la información de la escuela, que además sirven como práctica para los participantes.

Egresados

Andrés Silva y Xiuska Hererra se mostraron satisfechos con la formación impartida en el Inces y manifiestan sentirse felices de poder crecer personal y profesionalmente gracias a esta propuesta.

Han realizado siete y diez cursos, respectivamente. Aspiran completar toda la oferta formativa de la escuela y así contar con todas las herramientas necesarias para incorporarse al mundo laboral.

“De verdad que cada uno (de los profesores) en su área es excelente. Son profesionales, súper recomendados. Yo los invito a todos a formarse en la Escuela de Medios y Comunicaciones del Inces”, convidó Herrera.

A las personas interesadas en estas formaciones en Caracas y ahora en todo el país se recomienda conectarse con a las cuentas en redes sociales @escuelademediosinces y @incesocialista por medio de las cuales se publica la oferta formativa.