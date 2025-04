Cónclave de cardenales que elegirá al nuevo papa amenazado por la sombra de la corrupción

Tras la muerte del papa Francisco, cientos de cardenales de todo el mundo se dirigen al Vaticano para participar en el cónclave que elegirá al nuevo jerarca de la iglesia católica, proceso que puede ser afectado por la sombra de la corrupción, pues uno de los cardenales perdió sus derechos al ser acusado de delitos financieros.

Pese a esto, Giovanni Angelo Becciu, cardenal italiano que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción en la Santa Sede, exige ser incluido en el cónclave, reseña despacho de Sputnik.

Becciu fue acusado y condenado a cinco años y medio de cárcel por fraude fiscal en 2023, tras un proceso inédito, resultado de una reforma emprendida por Francisco, quien le ordenó renunciar a los «derechos y privilegios» de cardenal.

Por ello, el otrora poderoso sacerdote de 76 años no figura en la lista oficial de 135 cardenales menores de 80 años que participarán en la elección. Sin embargo, Becciu se presentó en la primera asamblea de cardenales, asegurando que tiene derecho a participar.

«Remitiéndome al último Consistorio, el papa ha reconocido intactas mis prerrogativas cardenalicias, ya que no ha habido una voluntad explícita de excluirme del cónclave ni se me ha solicitado una renuncia explícita por escrito. La lista publicada por la sala de prensa no tiene ningún valor jurídico y debe tomarse por lo que es», declaró el cardenal al medio Unione Sarda.

Medios locales señalan que la investigación en contra de Becciu se centró en la compra de un edificio de lujo en el centro de Londres por 139 millones de euros (más de 157 millones de dólares). El cardenal apeló la decisión del tribunal, y la investigación continúa en curso. Además, sigue viviendo en un apartamento en el Vaticano y – técnicamente -nunca fue expulsado del Colegio Cardenalicio.

Será el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien deba tomar la decisión final.

Francisco se abocó a resolver el tema de la corrupción en la Iglesia, una de las causas que llevaron a Benedicto XVI a renunciar.

T/ AVN

F/ Cortesía