Conductores y pasajeros son concienciados sobre seguridad vial en estas Navidades

La seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el riesgo de lesiones y fallecimientos causadas por el tránsito. La velocidad excesiva contribuye a aproximadamente un tercio de todas los decesos causadas por el tráfico sobre todo en épocas festivas. Ante esto el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) desplegó una campaña para concientizar a conductores y pasajeros en estas «Navidades seguras 2024».

Como parte de este dispositivo de seguridad el INTT ha intensificado sus acciones en puntos estratégicos de todo el territorio nacional, donde ofrecen charlas educativas a los conductores y entregan material informativo sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad y el casco protector para prevenir lesiones graves en caso de accidentes.

Asimismo, durante este operativo se realizan inspecciones a vehículos para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito. Entre las medidas de precaución vial que deben seguir los conductores se incluyen:

Control de la velocidad

Abstenerse de manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o psicotrópicas.

Evitar el uso del celular

Uso del casco por ciclistas y motociclistas

Uso de las luces direccionales en vehículos

Acatamiento de la señalización vial

Respeto a los carriles y espacios peatonales

Respeto por parte de los peatones y conductores a las luces de semáforos

Entre otras.

El INTT a través de sus redes sociales muestra a diario parte de lo que son estos operativos y hace un llamado al pueblo venezolano consciente a «viajar con precaución y disfrutar de las festividades».

«En esta época de alegría y prosperidad, el INTT garantiza la movilización de los venezolanos haciendo un llamado a la consciencia por la vida y la paz. Un clic puede cambiar tu destino, aférrate a la vida, usa el cinturón de seguridad, no consumas alcohol si vas a conducir, cuando conduzcas no uses el celular, y recuerda en casa te esperan. ¡Felices fiestas!», es parte del mensaje publicado en su red social Instagram.

F/VTV