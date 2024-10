Conoce el calendario de la Vinotinto de Playa en la Conmebol Evolución 2024

La selección absoluta y la Sub-20 de la Vinotinto de Playa estarán disputando la Conmebol Liga Evolución 2024 en el mes de octubre. Ambos equipos dirigidos por Xan Lamigueiro se trasladarán hasta Perú, a la playa Agua Dulce de Chorrillos, para medirse a Brasil, Colombia, Ecuador y al país anfitrión, reseñaron medios deportivos.

El formato de este torneo divide al continente en dos zonas, la norte y la sur. Venezuela disputa la norte junto a los países antes mencionados, mientras que en la sur juegan Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia.

Además, otra de las particularidades del evento es que juegan las categorías juveniles (Sub-20) y la mayor de cada país, viendo acción el mismo día y ante el mismo rival de su respectivo rango.

El calendario de Venezuela en el torneo será el siguiente:

Viernes 18 de octubre

Venezuela vs Brasil (Sub-20) – 1:00 PM (PER) / 2:00 PM (VEN)

Venezuela vs Brasil (Absoluta) – 3:00 PM (PER) / 4:00 PM (VEN)

Sábado 19 de octubre

Ecuador vs Venezuela (Sub-20) – 9:00 AM (PER) / 10:00 AM (VEN)

Ecuador vs Venezuela (Absoluta) – 11:00 AM (PER) / 12:00 PM (VEN)

Domingo 20 de octubre

Colombia vs Venezuela (Sub-20) – 9:00 AM (PER) / 10:00 AM (VEN)

Colombia vs Venezuela (Absoluta) – 11:00 AM (PER) / 12:00 PM (VEN)

Prensa: FVF- MinDeporte