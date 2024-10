Denuncian preparativos de atentado contra el primer ministro de Hungría

Belgrado recibió informaciones de que se estaba preparando un atentado contra el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, por su postura hacia Ucrania, reveló el vice primer ministro serbio, Aleksandar Vulin.

«No es casualidad que en un solo mes se cometiera un atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fuera asesinado el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y se intentara contra la vida de Donald Trump. Además, nos informaron que se estaba tramando un atentado contra el primer ministro de Hungría, Viktor Orban», comentó Vulin a la revista rusa Defensa Nacional.

Según afirmó, todos esos políticos son partidarios de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

«Con ese telón de fondo se produjeron desórdenes en Belgrado y se intentó imponer cambios por la fuerza», relató Vulin.

También dijo que la vida del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, corría peligro y que lo confirmaron los servicios secretos rusos.

«La vida de nuestro presidente está en peligro, pero los servicios de seguridad serbios son lo suficientemente fuertes y profesionales para protegerlo», aseguró el vice primer ministro serbio, Aleksandar Vulin, al señalar que la información divulgada fue confirmada por los servicios secretos rusos.

Según opina Vulin, el presidente serbio representa un obstáculo para muchos círculos influyentes en Occidente, que ven un gran problema en que Serbia pueda aplicar una política independiente.

«Eso no les gusta, quieren que Serbia sea un simple territorio en el marco de la Unión Europea, que es más bien una unión de territorios y no de Estados», refirió Vulin.

Por último, destacó que los servicios secretos de Serbia cooperan con sus colegas rusos defendiendo los intereses del país.

«La cooperación entre nuestros servicios secretos es excelente (…) Al cooperar con los servicios de seguridad rusos, defendemos los intereses nacionales serbios (…) Quien no quiere a Rusia no es amigo de Serbia. Sin una Rusia libre y fuerte, no habrá Serbia libre y fuerte», enfatizó el vice primer ministro serbio.

T/Sputnik