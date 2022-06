Detectan derrame de sustancia desconocida en el mar Báltico

Los guardacostas de Suecia informaron este jueves que detectaron un derrame de una sustancia desconocida en el Mar Báltico frente a las costas de su país.

El derrame, que cubre una superficie de 77 kilómetros cuadrados de aguas suecas y finlandesas, fue detectado en el golfo de Botnia, que separa ambos países escandinavos, destacó este jueves la radio de Estocolmo.

Aunque no se precisó en qué consiste el líquido derramado, sí se especifica que no es aceite mineral, y que por el momento no hay amenaza inmediata de que toque tierra, declaró la guardia costera en un comunicado.

La Comisión Europea aseguró que había cartografiado el derrame con aviones y que también había recogido muestras, y añadió que no puede comentar las medidas que deben ser aplicadas hasta que no se analice el la sustancia del derrame.

Entre otras cosas se investiga qué barcos estuvieron en la zona y qué tipo de cargamento transportaban, añadió la guardia costera sueca en su información.

