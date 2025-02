El 27 de febrero de 1989 es parte de un conjunto de hechos que llevaron al Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, a obtener la victoria electoral en diciembre de 1998, aseguró el secretario general de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

«El 27 y 28 de febrero fueron el punto de ignición de la Revolución Bolivariana», señaló Cabello desde la gran movilización que se desarrolló en Caracas para conmemorar los 36 años de El Caracazo.

En este sentido, señaló que para aquellos años el Pueblo venezolano era agredido, reprimido, por lo que no tuvo otra opción que salir a las calles a protestar. «A manifestar su rabia contra un gobierno que no tenía cara para el Pueblo sino para las empresas, los banqueros, las capitales. En esos años el ser humano quedaba distante de cada una de las acciones, no les importaba lo que ocurriera con el Pueblo».

Asimismo, resaltó que a 36 años de estos lamentables hechos, los familiares de los más de 3 mil 600 mártires pueden decir que esa lucha ha valido la pena.

