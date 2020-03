Diputado Chávez: Sectores violentos de la oposición no quieren renovación del CNE

El diputado por el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, afirmó este miércoles que los sectores más violentos de la oposición venezolana no quieren que se produzcan las elecciones legislativas, dado que obstaculizan el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La marcha de la oposición (del martes 10 de marzo) fue una respuesta de los sectores violentos de la extrema derecha venezolana que no quieren que se instale el comité de postulaciones, que no quieren que se renueve el poder electoral y en definitiva no quieren elecciones de ningún tipo”, dijo el parlamentario en transmisión de VTV.

Durante una entrevista realizada en el espacio Al Aire, Chávez detalló que tal postura extrema corresponde a los sectores violentos de Voluntad Popular y de Primero Justicia.

Violencia a la carta

Indicó que el incendio que se produjo el pasado sábado en el galpón del CNE en Filas de Mariche, fue un ataque terrorista que afecta la infraestructura del órgano comicial. En ese sentido, aclaró que a pesar de ese siniestro el Estado venezolano garantiza que las elecciones legislativas previstas para este año en el país se realicen.

Expresó que estos actores políticos de la extrema derecha emiten dobles discursos a sus seguidores porque por un lado, presentan una fachada de que están dialogando y que quieren elecciones y por el otro, «están estimulando la conformación de grupos paramilitares, están tocando en nuestros barrios de muchas capitales del país a bandas de malandros armadas que activan en algunos territorios».

Comentó que el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guiadó, quien se autoproclamó en enero de 2019 Presidente Encargado de Venezuela, maneja mucho dinero porque «aparte del fondo de litigio que él maneja a discrecionalidad, una cantidad importante de millones de dólares ya les ha llegado el dinero para comenzar a pagar a estos grupos para generar desestablización».

Recordó que la semana pasada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó 650 kilogramos de explosivos de la banda Los Rastrojos, en la zona fronteriza con Colombia, hecho que fue dado a conocer por el protector del estado Táchira Freddy Bernal.

Duque y Bolsonaro preparan plan de guerra para Venezuela

Por otra parte, Chávez aseguró que ante las presiones ejercidas por el presidente estadounidense Donal Trump a sus homólogos de Colombia, Iván Duque y de Brasil Jair Bolsonaro, por su fracaso en la tarea de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, estarían preparando un plan de guerra contra Venezuela.

«A partir de que han fracasado todos los intentos de derrocar nuestro gobierno, el presidente Donald Trump llamó a capítulo al presidente Iván Duque de Colombia, al presidente Jair Bolsonaro de Brasil, y ellos están diseñando un plan de guerra para Venezuela», enfatizó el asambleísta.

Señaló que Trump hizo un reclamo «muy fuerte» a Duque y a Bolsonaro, por no haber cumplido la promesa y por tal motivo están poniendo en manos de Iván Simonovis y Clíver Alcalá Cordones, la tarea de crear grupos de mercenarios, con desertores del ejército de Venezuela y de Colombia, para intentar una incursión en Venezuela.

«El presidente Nicolás Maduro ha alertado al pueblo venezolano de que este año 2020 pudiese ser el año de la confrontación con esos grupos paramilitares que están ya con mucho dinero y están prestos y han incursionado y han provocado en algún caso a nuestra Fuerza Armada que ha estado alerta y ha repelido con plomo todos estos intentos de agresión y de generar desestabilización», subrayó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Archivo