El Barcelona traiciona a Piqué luego de 14 años

Gerard Piqué pasa por sus peores días desde que decidió dejar el Manchester United y regresar al Barcelona, su casa, hace ya catorce años. Por un lado el anuncio de Shakira confirmando los rumores de su separación han provocado un terremoto a nivel social tanto en España como en Colombia.

Sin embargo, todos los problemas, que ya son muchos, no quedan ahí para Piqué. Tras conocerse que la estrella colombiana le deja confirmando la traición en forma de infidelidad del español que la prensa ha desvelado, ahora Piqué se puede encontrar que el traicionado es él por el club que ama, el Barcelona.

En un momento tan delicado, el club se ha encargado de filtrar el salario que tendrá que pagarle a Piqué en los dos próximos años, 40 y 50 millones de euros brutos respectivamente. Una auténtica barbaridad. También se han filtrado los avisos de Xavi al central tras haberse reunido ambos. El entrenador, que también es su amigo, ha dejado a un lado su relación personal para imponer la profesional. No está contento con el rendimiento en los últimos meses de Gerard y así se lo ha hecho saber.

También Laporta se ha sumado a esta fiesta para minar la moral de un Piqué tocado, pero cuentan los que conocen los detalles de esa reunión que el central se ha revuelto tanto contra su presidente como contra su entrenador para dejarles claro que no va a dejar el club ahora y que está dispuesto a competir con el que sea. Piqué en estado puro.

No parece casualidad que desde el club salgan informaciones de las dudas sobre el rendimiento de Piqué justo cuando también se han conocido sus problemas personales con Shakira. Saben que el futbolista está atravesando una situación difícil y las noticias de que el club no contaría con él para la próxima temporada serían la puntilla. ¿Es una traición o no? Desde fuera, desde luego, lo parece.

En un momento en el que el futbolista atraviesa por una situación delicada, sacar a la luz sus devaneos nocturnos, sus problemas con las lesiones y su salario estratosférico es poner al futbolista entre la espada y la pared. Ya veremos quién gana el pulso, porque Piqué es mucho Piqué.

También puede leer:

T/Marca

F/Archivo