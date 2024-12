El cantante Raphael es internado de urgencia tras sufrir un accidente cerebrovascular

Fuentes de Emergencias Madrid dijeron al medio que el cantautor pudo subir a la ambulancia de pie, por sus propios medios. «Está ingresado y todo apunta a que está controlado, todo va según lo previsto», señaló una fuente cercana a la familia.

El lunes, el intérprete de ‘Mi gran noche’ y ‘Escándalo’ fue entrevistado en el programa El Hormiguero, en el canal Antena 3, y allí habló de su salud. «Yo estoy bien, me he cuidado. Sólo una vez no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba», señaló en referencia a su intervención en 2003, debido a una hepatitis B.

Raphael tenía programado en su agenda ofrecer este próximo viernes y sábado dos conciertos en el Wizink Center de Madrid, como parte de su gira Tour Victoria 2024.

T/RT