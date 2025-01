El cine venezolano sumará una nueva obra de ciencia ficción a su catálogo

El realizador venezolano Edgar Rocca, director de El peor hombre del mundo (2016), Infieles (2019), Tres son multitud, cuatro es un desastre (2022) y el documental Cine invisible (2023) alista dos nuevos largometrajes de ficción, ambos de bajo presupuesto, que espera estrenar durante el último trimestre de este 2025. La historia de Seres, uno de estos títulos, tiene la “novedad” de que cuenta con los códigos de un género muy poco abordado dentro de la cinematografía venezolana, como es la ciencia ficción, una historia sobre extraterrestres enriquecida además con algo de terror y suspenso.

De acuerdo a las convenciones establecidas, especialmente por la gran industria cinematográfica hollywoodense, el género de la ciencia ficción parece incompatible con un bajo presupuesto. En este orden de ideas, Rocca aclaró, vía telemática, al Correo del Orinoco, que no se trata de una película cargada de efectos especiales, ni seres de otro planeta con figuras y apariencias rebuscadas que bajan de un platillo volador.

En Seres la invasión extraterrestre se cuenta desde la perspectiva de dos parejas comunes y corrientes que viven en un país latinoamericano no identificado.

A nuestra manera

El argumento, precisó el director, es que llegan extraterrestres para emprender una colonización de este país indefinido. “Eso es visto desde la mirada interna de ciudadanos comunes, lo que hace que la historia no sea, ni busque ser, una película espectacular, artificiosa como las de Hollywood, no tiene el presupuesto además para eso. Entonces, con los recursos que teníamos, la búsqueda fue racionalizarla” y tratar de imaginar “cómo lo viviríamos nosotros en nuestras casas, cómo lo vivirían dos parejas que salen de la ciudad en medio de una situación en la que empieza un caos”.

Por juegos del destino, en medio de la escritura del guion para esta nueva aventura cinematográfica, Edar Rocca vivió la experiencia caótica que generó el apagón nacional a comienzos de marzo de 2019, una situación obviamente desagradable para toda la población, pero que en su caso, mientras escribía en el aislamiento forzoso, lo ayudó en el proceso creativo y le permitió abrevar de esas noches que nos mostraron, al menos a quienes vivimos en la ciudad, la oscuridad profunda y el silencio perturbador de las madrugadas, justamente los elementos característicos de la atmósfera que pretendía plasmar.

No obstante, advirtió Rocca, el filme no estará exento de efectos especiales que se emplearán, efectivamente, en unos tres momentos puntuales de la historia. “No va a necesitar tener grandes efectos, como una nave que da vueltas, no hay nada como eso, vamos a llevarlo más a cómo lo vives sin llegar a recurrir a ese tipo de elementos que complicarían la historia Y racionalizar al extraterrestre o la figura del extraterrestre, porque en la película no son los alienígenas verdes que no hablan, sino son seres humanos y hay una explicación para eso”, insistió el director.

Reto personal

Con esta propuesta, una de las tantas intencionalidades artísticas del realizador es reforzar la idea de que nuestro cine no debería buscar competir con la gran industria, sino ser una alternativa con sus propias características, tanto en las formas de producción como en sus narrativas.

Por otra parte, con Seres, Edgar Rocca busca demostrarse a sí mismo que puede experimentar diversos géneros y, al mismo tiempo, alejarse del riesgo de ser encasillado como un autor exclusivo de comedias románticas, género al que recurrió en sus tres primeros largometrajes, con la intención de conectar con un público numeroso y con la taquilla, todo en función de demostrar que el cine venezolano en particular y la llamada economía naranja en general, pueden contribuir al desarrollo económico del país.

A Cannes

Justamente, Rocca, un conocedor de la taquilla cinematográfica nacional y con experiencia en la distribución de materiales audiovisuales, tiene previsto llevar, tanto a Seres como a su otro nuevo proyecto El otro hombre, al mercado de cine del próximo festival de Cannes, donde asistió por primera vez el año pasado.

Desde esa visita “entendí un poco cómo movernos allí (en Cannes). Fue mi primera vez presencial, yo tenía años haciendo online el trabajo de distribuidor, acá me tocó ser cronista, escribí unos artículos para un portal web en Venezuela, ser productor, llevé un proyecto que me pagaron para que lo mostrará en el Marché du Films, y ahí entendí que es posible hacerles estreno a nuestras películas dentro del marco del festival, mostrarlas, no necesariamente compitiendo, porque eso ya amerita otro trabajo que no hemos hecho. Pero sí podemos mostrar las películas en Cannes y conseguirle posibilidades de venta. Entonces esa es mi misión con las películas, terminarlas, mostrarlas allí en el mercado y después pasar al estreno comercial en Venezuela, que es el primer camino, y el canal regular natural que tiene, y después en Europa, principalmente en España, que es donde estoy ahora desde los últimos cinco meses”, explicó el realizador.

Carrera de obstáculos

Sin embargo, al menos en el caso de Seres, filme al que Rocca considera su Apocalipsis Now personal, aún debe superar algunos obstáculos para terminarla completamente. Inclusive, lo reconoce como el rodaje más difícil que ha tenido hasta ahora, en cuanto a las condiciones,y especialmente en cuanto al presupuesto. Hasta debió parar a los pocos días de comenzar la producción por falta de dinero. “Eso nunca me había pasado en una película, porque el tema de patrocinio no se dio”, reveló.

Ante la dificultad, apeló a su experiencia y buscó otras maneras de sacar adelante la película, a partir de intercambios, ayudas y un adelanto de distribución, “que es una figura que no usaba y no se usa en Venezuela desde hace mucho tiempo” que consiste en ceder derechos de la obra a una distribuidora, “cosa que yo tenía años sin hacer porque distribuyo mis propias películas desde el 2019”, recordó.

Así la producción terminó con una cantidad de deuda que lo llevó a hacer una serie de malabares para lograr sanearla económicamente. Además, como buen pupilo de Román Chalbaud, Rocca es de los que procura terminar el rodaje con un primer corte ya listo y agilizar así la posproducción. Esta vez eso no se logró, entre otras razones, por la misma cuestión del dinero.

Y a diferencia de Otro hombre, que ya tenía su primer corte, con Seres tuvo que empezar de cero toda la postproducción y no fue sino hasta el mes de octubre de 2024 (se comenzó a rodar casi un año antes) se pudo destrabar el tema de la postproducción, de nuevo recurriendo a acuerdos de pagos posteriores.

Y cuando el editor, Manuel Barrios, que ya había trabajado con él como director de fotografía y operador de cámara en El otro hombre, le entrega el primer corte, al día siguiente, este editor sufrió un accidente de tránsito. Así se sumó el tiempo de recuperación de una fractura de clavícula para llegar a un segundo corte de la película.

“Lo que me mantiene viva la esperanza y seguir avanzando es que el primer corte ha sido el más feliz que he tenido porque, poder verla después de un tiempo, yo digo que el 60% de lo que vi va a quedar hasta el final de la película. Quería demostrarme a mí mismo que podía trabajar otro género, que no era solamente la comedia romántica, que fueron mis primeras tres ficciones y el documental, que es una cosa intelectual sobre el cine venezolano. Esta, en cambio, es una película de ciencia ficción, es una película que busca racionalizar toda la dinámica de ovnis y de extraterrestres que nosotros conocemos tradicionalmente”, reiteró Rocca. Lo que resta es sumar a unos nuevos socios para cubrir el costo de la posproducción.De cualquier manera, está previsto que el filme llegue a las carteleras este mismo año.

T/CO – Luis Jesús González Cova

F/Cortesía E. R.