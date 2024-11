El Gabinete de Israel aprobó oficialmente un alto el fuego en el Líbano

El Gabinete de Israel aprobó este martes un alto el fuego con el grupo Hezbolá, informa el canal israelí Channel 12.

La medida entrará en vigor este miércoles a las 10:00, hora de Israel (08:00 GMT), según publicaron medios internacionales.

Al mismo tiempo, The Times of Israel indicó, citando la Oficina del Primer Ministro, que el gabinete de seguridad aún no ha aprobado el alto el fuego con el Líbano y que se espera que la votación tenga lugar en breve.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo antes de aprobar el acuerdo que la duración del alto el fuego «dependerá de lo que ocurra en el Líbano», precisando que, «si Hezbolá viola el acuerdo e intenta rearmarse», Israel atacará el país vecino.

Además, el primer ministro nombró tres razones para aceptar el alto el fuego en este momento del conflicto. La primera de ellas es «centrarse en la amenaza iraní», mientras que la segunda es permitir que las tropas descansen y que se repongan los depósitos de armas, menguados debido a los retrasos en los suministros, un problema que «pronto se solucionará», dijo en alusión al regreso de Donald Trump al poder en EE.UU.

El tercer motivo para declarar el alto el fuego, dijo Netanyahu, es desvincular los frentes norte y sur y aislar a Hamás.

Hace meses, Israel empezó a perpetrar masivos bombardeos sobre el Líbano y posteriormente lanzó una operación terrestre en el territorio libanés. Más de 3.500 personas fallecieron en el Líbano a lo largo de este conflicto armado, recoge AP, mientras que los ataques del Líbano dejaron más de 70 muertos en Israel.

Minutos mas tarde, el presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció que Israel y el Líbano aceptaron el alto el fuego.

Por su parte, la Oficina del primer ministro de Israel confirmó que el gabinete de seguridad nacional aprobó oficialmente un alto el fuego en el Líbano.

«Israel aprecia la contribución de Estados Unidos al proceso y se reserva el derecho de actuar ante cualquier amenaza a su seguridad», se precisa.

