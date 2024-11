El retiro de Cristiano Ronaldo está cerca

La carrera del futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, parece estar llegando a su etapa final.

A sus 39 años sigue estando convocado con la selección portuguesa y rindiendo al máximo nivel en Al Nassr, pero en algún momento tendrá que decir adiós.

Tras sus 200 internacionalidades, recibió el premio de la Quina de Platino por parte de la Federación lusa y aprovechó para hablar sobre todos estos temas que rodean su futuro.

El delantero aprovechó el momento para recordar sus comienzos hace más de 20 años: «Es curioso, cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut. Luego pasé a los 25, más tarde a los 50… Entonces me planteé que por qué no llegar a 100, un número redondo, de tres dígitos. Entonces comencé a pensar que por qué no 150 y 200. Para mí es una gran sensación».

Además, reivindicó el valor de la selección, afirmando que «después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, Ligas de Campeones, Balones de Oro, FIFA… no hay nada mejor que representar a tu país».

Cuando se habla de Cristiano Ronaldo, se habla de su gran objetivo: los 1.000 goles. Algo muy ambicioso y que, a día de hoy, parece algo lejano.

«Si marco el 1.000, genial. Si no, nadie ha marcado más goles que yo», manifestó.

El jugador de Al Nassr reconoció que es algo de lo que es culpable: «Seré honesto, yo tuve la culpa de esto. Dije públicamente que quería alcanzar mil goles y parece que ahora solo quiero alcanzar los mil goles. Mi objetivo es vivir el momento y ver cómo responden mis piernas. Si viene el mil, genial. Si no, nadie ha marcado más goles que yo tampoco».

Ronaldo no tuvo miedo a reconocer que quizás no le quede tiempo a llegar: «No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo, vivir el momento, disfrutar el momento».

T/CO, con información de MARCA