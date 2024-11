Embajador venezolano regresa a Brasil tras dos semanas de consultas

Tras dos semanas de consultas, el Gobierno Nacional autoriza al embajador de Venezuela en Brasil a retomar sus funciones en el país suramericano.

En este sentido, el embajador de Venezuela en Brasil, Manuel Vadell, anunció que regresa a la ciudad de Brasilia para continuar sus labores de atención a la comunidad venezolana residente en este país.

La información la dio a conocer el embajador Vadell, a través de un video publicado en la red social X de la embajada venezolana en la capital brasileña. Además, informó que a partir del próximo lunes los usuarios que tramitaron pasaportes entre el 24 agosto y 1 de noviembre de 2024, podrán retirar el documento.

Venezuela hace respetar su Soberanía y Democracia

En días pasados, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó las posturas irregulares de diplomáticos brasileños, tras el veto al ingreso de Venezuela al grupo BRICS y posterior a las intenciones injerencistas y groseras. En este tema mencionó al Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y al Asesor Internacional del presidente, Celso Amorín.

Es importante destacar que ambos diplomáticos de Brasil, han mantenido una postura irregular e irrespetuosa contra la democracia y soberanía de Venezuela.

En respuesta, a este irrespeto, el Gobierno de Venezuela, llamó a consultas al Encargado de Negocios de Brasil en Caracas, Breno Hermann, y a su embajador en Brasilia, Manuel Vadell.

Respuestas de Brasil y Venezuela

Posterior a las recientes tensiones diplomáticas entre Brasil y Venezuela, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, declaró en una entrevista con RedeTV, que los cuestionamientos sobre su homólogo, Nicolás Maduro, “Son asuntos que corresponden a los venezolanos.”

Asimismo, el mandatario brasileño también subrayó que no tiene derecho a cuestionar las decisiones de las cortes supremas de otros países. Además, afirmó: “Yo no quiero que ningún país haga lo propio con la mía”. “He aprendido que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de otros países y otros presidentes. Maduro es un problema de Venezuela, no un problema de Brasil”, afirmó Da Silva.

Ante estas declaraciones, el mandatario venezolano, también se pronunció y manifestó estar de acuerdo con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en que “Cada país debe resolver sus asuntos, conflictos y problemas.”

“Me parece que ha sido una reflexión sabia de Lula. Punto a favor de Lula”, afirmó el mandatario venezolano, al tiempo que ratificó que cada Gobierno debe resolver sus asuntos internos e institucionales.

F/Venezuela News

F/Cortesía