Encuesta muestra apoyo de españoles a eliminación de monarquía

40,9 por ciento de los españoles apoya la instauración de una república como modelo de Estado, frente al 34,9 que se decanta por la actual monarquía, reveló este lunes una encuesta.

Elaborado por el instituto de opinión 40dB, el sondeo fue promovido por la Plataforma de Medios Independientes, grupo integrado por unos 16 de medios de comunicación. El mismo incluye además un amplio estudio sobre la valoración ciudadana de la monarquía española.

Esta publicación se lanza en el día de la Fiesta Nacional de España, una celebración que estuvo encabezada este lunes por el rey Felipe VI, y ante la negativa del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a preguntar a los ciudadanos sobre la corona.

— EM – electomania (@electo_mania) October 12, 2020