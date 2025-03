Expertos del CICPC asesoran a mujeres víctimas de violencia de género

Con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jefa de la División de Investigación de los Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), C/G Karla Rodulfo, expresó que la instancia que dirige brinda asesoramiento a aquellas féminas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato, como parte del compromiso del Gobierno Bolivariano de proteger a las mujeres, basado en la doctrina feminista del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.

“Toda persona que se presente en la puerta de esa oficina debe ser asesorada y atendida. Los funcionarios están sensibilizados y capacitados de manera constante para atender a la víctima, porque esa persona llega con un problema y tenemos el compromiso y la responsabilidad de que se vaya con tranquilidad”, aseveró Rodulfo.

Agregó que, una vez que la víctima formule la denuncia, los integrantes de dicha oficina del órgano detectivesco inician el trabajo de investigación para identificar y ubicar al agresor, a fin de que reciba las medidas de seguridad que le hagan tomar conciencia de la acción punible que comete.

“Ya las mujeres sabemos que no nos pueden maltratar, que no nos pueden gritar, que no nos pueden revisar el teléfono, que no podemos recibir mensajes amenazantes, porque constituye un delito de amenaza y un delito de violencia informática. Nadie nos puede acosar, y todo lo que no tenga consentimiento es definitivamente un delito de violencia contra la mujer”, dijo.

Finalmente, la jefa de la División de Investigación de los Delitos Contra la Mujer y la Familia del Cicpc, Karla Rodulfo, exhortó a la población femenina venezolana a denunciar cualquier tipo de maltrato que se cometa en su contra, dado que la Policía Científica está dispuesta a brindar la ayuda necesaria ante situaciones de esta índole.

F/Prensa Cicpc