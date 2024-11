Felipe VI en Paiporta: «Si quieres no vengo y me quedo en Madrid»

En redes sociales se ha viralizado otro video de la visita de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, a la localidad de Paiporta, ubicada en la provincia de Valencia, uno de los lugares más afectados por el paso de DANA, donde se convirtieron en blanco de insultos y críticas.

En las imágenes se ve a la pareja real rodeada por residentes de la zona enfadados. Un ciudadano se dirigió al Felipe VI, señalándole que su visita paralizó por al menos dos horas el movimiento en las carreteras, ya que los reyes, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaron acompañados por una enorme comitiva. «Pero todo es un equilibrio. Si quieres, no vengo y me quedo en Madrid», respondió el monarca.

Asimismo, en el video también se oye acusaciones de que la familia real no estuvo presente desde el primer día del desastre natural. «Felipe, hay gente muerta por ahí, tío. Hay gente muerta por ahí, que no han podido sacar porque los servicios de urgencia no han venido cuando tenían que haber venido», denunció un local.

Otras grabaciones muestran cómo los vecinos gritan a las autoridades «asesinos» y «fuera», al tiempo que les arrojan barro y objetos mientras la comitiva intentaba protegerse con paraguas. «Dónde está Pedro Sánchez, Pedro Sánchez dónde está»; «Pedro Sánchez hijo de puta», fueron algunos de los gritos de protesta contra el mandatario español, quien tuvo que huir del lugar mientras su coche era atacado por la multitud.

Ante la situación, agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos tuvieron que rodear al monarca, y acabaron manchados de fango al igual que el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y el presidente Pedro Sánchez. El rey intentó sin éxito calmar los ánimos dialogando con algunos jóvenes que le increpaban, pero la visita tuvo que ser suspendida, al igual que toda la agenda prevista para esta jornada en Valencia.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones del martes de la semana pasada dejan ya un saldo de 217 muertos en España.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló que el Gobierno no puede revelar la cifra de desaparecidos. «No podemos dar datos de desaparecidos. Tenemos que ser absolutamente rigurosos», afirmó en medio de reportes en varios medios sobre 1.900 personas desaparecidas.

Además, el Ministerio de Defensa comunicó que este lunes habrá unos 7.500 efectivos realizando todo tipo de labores para reparar los daños y realizar trabajos de búsqueda.

F/RT

F/Redes