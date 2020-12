Filipinas es sacudida por dos sismos en Navidad

Filipinas fue sacudida por dos sismos en el día de Navidad, el mayor de ellos fue de magnitud 6.3, sin que las autoridades informaran de víctimas o daños materiales.

Los residentes de la isla de Luzón sintieron este viernes la sacudida del temblor de magnitud 6.3, mientras que un sismo de magnitud 5.2 ocurrió en las aguas de Sarangani, en Davao Occidental.

El epicentro del primer movimiento fue ubicado al noroeste de la ciudad de Calatagan, en la provincia de Batangas, unos 93 kilómetros al sur de Manila, explicó el jefe del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), Renato Solidum.

