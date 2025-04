Freddy Bernal inscribió su candidatura a la reelección ante el CNE

El candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar por el estado Táchira, Freddy Bernal, inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y contó con el acompañamiento del pueblo.

Durante su encuentro con los tachirense Bernal reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con el bienestar del pueblo, al tiempo que señaló que el presidente Nicolás Maduro siempre está dispuesto a atender al pueblo andino.

“Estamos apostando al futuro, no es un salto al vacío, no son promesas en el aire, no tengo porqué mentir el Táchira sabe que soy un hombre de trabajo, que soy un hombre honesto y que digo la verdad”, señaló

Agregó que su forma de hacer política no es “engañando a nadie, a mí no me han enseñado la política mareando la gente, sino diciéndole la verdad y cuando uno al pueblo le habla de corazón y le habla de la verdad a pesar de la dificultades, el pueblo entiende como lo ha entendido el Táchira y como lo va a seguir entendiendo en los próximos años”.

Con respecto a las relaciones con Colombia precisó que son fundamentales y agregó que gracias a la alianza del presidente Nicolás Maduro y el presidente GUstavo Petro se logró abrir la frontera y abrieron los aeropuertos”.

Asimismo, reiteró su compromiso con la consolidación de la zona económica binacional, “para que siga creciendo la prosperidad, para que se generen empleos es uno los principales objetivos de los años por venir”.

