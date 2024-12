Gil a Blinken: Respalda a una oposición terrorista, sin liderazgo y sin apoyo popular

«Sus palabras no sorprenden, viniendo de un funcionario de un gobierno saliente y profundamente fracasado que quedará en la historia como uno de los más ineptos y dañinos en la política exterior de Estados Unidos», destacó el canciller venezolano.

Gil recordó que durante cuatro años la oposición «ha fracasado una y otra vez en sus planes contra Venezuela, y esta vez no será diferente». «Nuestro pueblo y gobierno siguen de pie, con dignidad, garantizando la prosperidad y derrotando las adversidades que ustedes mismos han intentado imponer, avanzando en la construcción de un país soberano e independiente», apuntó.»Sepa bien que la Venezuela Bolivariana no acepta lecciones ni presiones de nadie, menos aún de quien no ha logrado más que fracasar», finalizó.