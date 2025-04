GPP presentó a candidatos para las gobernaciones de Falcón y Miranda

El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), que reúne al PSUV y otros 8 partidos políticos afines a la revolución, presentó a los candidatos a las gobernaciones de Falcón y Miranda, en actos multitudinarios en sus respectivos estados.

En el Gimnasio Cubierto Carlos Sánchez, de Coro, fue recibido el candidato a la gobernación del estado Falcón, Víctor Clark, para su reelección en los comicios del próximo 25 de mayo. Clark fue acompañado por el vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez. «Hoy en esta jornada, que marca el inicio de una nueva batalla, pero estoy seguro viendo el corazón, viendo el alma, viendo la mirada y viendo la alegría de este Pueblo, que también será una nueva victoria de Falcón y de la Patria, porque este pueblo está decidido a seguir triunfando», expresó Clark ante la multitud. El candidato destacó la unidad de la militancia revolucionaria para garantizar el triunfo e indicó que el pueblo falconiano va a triunfar, «porque la Revolución Bolivariana nos ha permitido soñar a los jóvenes y ser formados para lo grande y hermoso, por eso a la juventud nunca le ha quedado ni le quedará grande la historia de cambiar para siempre el rumbo de esta patria que nos ha permitido ser protagonistas». Agregó que fue «el comandante Hugo Chávez, quien, en primer lugar, le permitió a los jóvenes incorporarse activamente y de ahí venimos y saludo a toda esa fuerza que está aquí hoy, juventud y experiencia en una sola unidad para lograr una nueva victoria», enfatizó.

Por su parte, Rodríguez reconoció al candidato por haber hecho una buena gestión en la Gobernación, pero a la vez pidió hacer una campaña diferente para convencer a los que no están convencidos. «Aquí tienen al mejor caballo, no ha habido un mejor gobernador para este estado que este joven (Clark), pero quiero decirles que no nos podemos confiar y les pido hacer una campaña diferente: Menos tarima, menos micrófonos y más calles, más barrios, más comunas, más pueblo, más abrazos… buscar a quien sufre para tenderle la mano y que también hablemos con aquel que aún no está convencido».

Elio Serrano en Miranda

Desde la plaza Bolívar de Charallave, Elio Serrano, por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), fue presentado como candidato a la gobernación del estado Miranda, con cientos de personas en el lugar, que demostraron su apoyo a Serrano. «Queremos llevar felicidad a cada territorio de nuestro estado Miranda», expresó.

Serrano, quien fue encargado de regir la entidad central en septiembre de 2024, se convirtió el pasado lunes 31 de marzo en el candidato oficial del PSUV y agradeció a los habitantes mirandinos, en especial a mujeres y jóvenes, por su acompañamiento durante la presentación de su candidatura.

Apuntó que es un hombre nacido y criado en los Valles del Tuy (Santa Teresa) lo que le hace sentir especial apego por la región.

Agregó que sus estudios los hizo en la entidad, y destacó que en los años 80 solo se graduaron 30 muchachos, cuando él cursaba estudios, lo que contrasta con la gran cantidad de graduados ahora en la revolución.

T/Con información de agencias