GPPSB dedicará campaña electoral a migrantes secuestrados

«Nuestra campaña y nuestra voz están dedicadas a los migrantes, a donde quiera que se encuentren, así como nuestra acción política al rescate de la niña secuestrada en Estados Unidos y los 253 migrantes deportados en El Salvador», así lo expresó el Coordinador General del Comando de Campaña VEN25+, Jorge Rodríguez, al inicio de la campaña electoral para las elecciones del próximo 25 de mayo.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez exaltó que esta es una oportunidad estelar para la recuperación y consolidación del diálogo nacional: «Es una elección para los que creemos en la paz, en la soberanía, en la independencia, en que los asuntos de Venezuela se resuelven en la patria a través de los argumentos y confrontación de ideas, de los planteamientos y propuestas y sobre todo de las acciones».

Asimismo, destacó que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) va a las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), Gobernaciones y Consejos Legislativos 2025 «para que el pueblo tome el poder de manera definitiva, para acabar con todas las estructuras donde se enquista la corrupción e indolencia e indiferencia y que el pueblo decida a dónde va su presupuesto y que el pueblo directamente haga las leyes buenas para construir el futuro».

Aseveró que la acción del voto es una ocasión para el diálogo, «pero también un llamado a la participación para que, independientemente de cómo piense, su voto sea un rechazo a la violencia, a los que pidieron sanciones, bloqueos y rechazar a los que promovieron golpes de Estado y repudiar a quienes se robaron millones de dólares en Monómeros, a la empresa Citgo y activos de Venezuela, para repudiar a los extremistas y fascistas y sea un llamado a la conciencia para que todos podamos coexistir en un país sin que medie una forma de agresión de uno con el otro».

El jefe del Comando de Campaña afirmó que estos comicios son una elección al gran diálogo: «Es una gran puesta en escena de las posibilidades que demostramos los venezolanos de sostener nuestra paz, independencia y soberanía frente a tantos ataques, frente a tanta intención de violencia, de bloqueo, de sanciones, de maltratos, de vejaciones y humillaciones a los más vulnerables, como lo son nuestros hermanos migrantes».

Rodríguez instó a los 285 candidatos a la AN y a los 24 candidatos a gobernadores y gobernadoras de los estados a dedicar cada minuto al alzar la voz para que «sea la voz de nuestros migrantes que están siendo maltratados por la soberbia y grosería del imperialismo norteamericano con la aquiescencia y aplauso de sus vasallos aquí».

Llamado a votar

El representante del GPPSB realizó un llamado a votar por la constancia y las propuestas de unión de todos los venezolanos, «este es un voto para reafirmarnos en nuestro ser como venezolanos en nuestra patria y terruño; es un voto para rechazar aquellos que permanentemente atacan a nuestra patria». «Con esta elección del 25 de mayo de esta tierra al extremismo, al fascismo y racismo», manifestó.

Guayana Esequiba

En referencia a la elección del nuevo gobernador, diputado a la AN y Consejo Legislativo de la Guayana Esequiba, refirió que es una oportunidad para reencontrarse con esta tierra. «El pueblo, en un referendo histórico, de forma masiva respondió cuál era el objetivo y el camino a seguir para el rescate y la recuperación de la Guayana Esequiba, y lo que fue refrendado en la AN y nos obliga a elegir a un gobernador o gobernadora, a diputados a la AN y diputados al consejo legislativo, lo que es un paso gigantesco a la recuperación de la Guayana».

T/VTV