Grey La Rosa: Legislativo y el Ejecutivo deben conjugarse en un solo cuerpo para ejecutar acciones a favor del pueblo

La candidata del partido Primero Venezuela por el circuito N° 1 del estado Miranda, Gery la Rosa, considera que lo más importante para el país es acatar lo que dicta la Constitución de la República, y dijo que el 5 de enero de 2021 debe renovarse la Asamblea Nacional.

Durante una entrevista con el Correo del Orinoco, aseguró que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre serán trascendentales.

-¿Cuáles son sus propuestas para cuando obtenga una curul en el parlamento?

-La pura verdad es que la emergencia económica no requiere de mucha materia legislativa en su fase de salvación, porque la parálisis económica es un asunto político. Yo visiono que lo que realmente puede destrancar la economía es que los poderes Ejecutivo y Legislativo se conjuguen en un solo cuerpo para decidir y ejecutar las decisiones a favor del beneficio de la población. En resumen, es evidente que debe establecerse un gobierno que decida sobre Venezuela. Y cada poder se activa en las coyunturas electorales para definir el poder político en los años inmediatos.

-¿Qué áreas trabajaría? ¿Qué se debería mejorar y por qué?

-Soy periodista y me gustaría desarrollar lo relativo a los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional desde la perspectiva de protección al oficio periodístico, pero también la protección de los usuarios como miembros de la sociedad. El periodismo necesita reconciliar a los polos y en eso me gustaría cooperar. Hace falta que el periodismo también se despolarice. Es parte fundamental para deshacer la crisis económica, aunque no lo parezca.

-¿Cuál es la importancia de ganar la Asamblea Nacional?

-Lo más importante es someterse sin reservas a los dictámenes de nuestra Constitución Nacional. En cuanto a ganarla, hay mucha opción. Existe un descontento marcado en la población y el Gobierno subestima las dimensiones de ese descontento, las condiciones materiales del pueblo están muy deterioradas y eso les pasará factura a los candidatos de la alianza gubernamental. Creo que la estrategia del Polo Patriótico de crear alianzas le afectará porque volverán a ser minoría en el parlamento. El Gobierno lee bien su realidad, no tiene músculo para avanzar y por eso hace un repliegue táctico histórico, pero con una diferencia muy importante: lo hace desde el poder. Por ende, no le sirve otra cosa que efectivamente estimular que la Asamblea Nacional sea un foro político del que emerjan los consensos que se requieren para intentar salir de la pavorosa crisis económica que vive el país.

-¿Cómo ve usted el camino electoral desde el punto de vista de la pandemia de Covid-19? ¿Habrá amplia participación o no?

-Hay lecturas contradictorias sobre el porcentaje de participación. De acuerdo con las encuestadoras y la Big Data, a menos de un mes de las elecciones su piso ronda el 40%. Pero pienso que finalmente puede estar entre el 50 a 55%. La gente se activará el 6-D porque hemos hecho del acto de votación nuestra religión democrática. Nos es placentero acudir a los centros electorales y manifestarnos porque nos hacemos trascendentes.

-¿De qué manera lograrán la asistencia masiva el día de la votación?

-Cada postulado por la Plataforma Venezuela Unida (y de la oposición en general) anda haciendo sus actividades pertinentes y presentándose ante los medios de comunicación y en cada comunidad. La pandemia impone limitaciones, pero justamente la Big Data es una herramienta qua viabiliza los mensajes y los expande a la velocidad de la luz. Dentro de sus casas, las personas tienen construidos sus universos: a quién le compran, a quién le venden, a quién siguen y leen y será nuestra herramienta fundamental para convencer. La realidad actual de la sociedad venezolana está mal diagnosticada y las redes son un instrumento para atraer conciencias.

T/ Deivis Benítez

F/ Cortesía