Hubo esplendor y devoción en el día de la Patrona de Guarenas

Un sol radiante dio la bienvenida a las festividades en honor a Nuestra Señora de Copacabana, Patrona de la ciudad de Guarenas, municipio Ambrosio Plaza del estado Miranda; iluminando una jornada llena de esplendor y emotividad este jueves 21 de noviembre.

En la festividad predominó el color y el sabor a las tradiciones que son propias de la ciudad, las cuales conjugaron muy bien con la solemnidad del homenaje a la patrona; actividades programadas por la Alcaldía del municipio Plaza, a través de la Promotora Municipal de Turismo (Promotur) y la Dirección de Cultura.

«Hoy día de la Virgen

aceptamos la gracia de Dios»

La madrugada inició con la acostumbrada calenda, seguido a lo cual el pueblo se congregó en la Plaza Bolívar para darle la bienvenida al Excelentísimo Monseñor Alberto Ortega Marín, Nuncio Apostólico de Venezuela, quien fue recibido por el alcalde del municipio Ambrosio Plaza, Freddy Rodríguez y parte de su tren ejecutivo, así como por el Obispo Monseñor Tulio Ramírez, y el Párroco de la Catedral de Guarenas, José Antonio Barrera junto a otras autoridades eclesiásticas.

La entrada a la Catedral fue adornada con versos de los integrantes de la Parranda de San Pedro de Guarenas a la Virgen de Copacabana, también venerada por cultores que le dieron la nota de tradición e identidad al momento.

Esto marcó el inicio de una misa cargada de emociones, la cual fue oficiada por el Excelentísimo Monseñor Ortega Marín, quien durante su discurso agradeció y encomió el fervor de Guarenas hacia su patrona, apreciándose como un regalo expresado en amor profundo a la Virgen que alimenta la fe de los pueblos.

También, aludió al Papa Francisco y su mensaje de conciliación para el mundo.

«Somos artífices de la paz. Hemos recibido un don y la idea es que llegue a los demás. El don no es motivo de orgullo sino de humildad, pues no somos enviados para llevar el evangelio por nuestros propios medios, sino por la gracia de Dios. Él es quien ve en nosotros lo que nosotros mismos no logramos ver. Nos muestra misericordia, para que despleguemos esa misma misericordia en nuestra familia y en la sociedad», destacó en su discurso.

«Guarenas ha recibido

una buena nueva»

Por su parte, el burgomaestre Freddy Rodríguez tomó la palabra al término de la homilía e hizo entrega de un reconocimiento especial de parte del gobierno municipal al Nuncio Apsotólico, destacando el mensaje reflexivo que dirigió a los guareneros, al tiempo en que le encomendó dar un mensaje de agradecimiento al Papa Francisco.

«Nos llena de orgullo, esperanza y fe su visita que la vemos como una buena nueva para la ciudad. Esto marcará un antes y un después para Guarenas. Nos honra que su presencia se dé en el marco de las fiestas en honor a la Virgen de Copacabana. Es un motivo de júbilo y alegría inmensa».

«Queremos que por favor en su rol y noble carácter como Monseñor, guía espiritual, así como embajador del Santo Padre y del Vaticano, le exprese al Papa Francisco el amor del pueblo de Guarenas. Nos llena de esperanza que nuestra Iglesia esté dirigida por un hombre que tiene clara la visión de esta sociedad y que busca encauzar hacia un mundo mejor», expresó el ejecutivo local.

La actividad cerró con un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica «Francisco de Miranda», perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas, núcleo Guarenas.

Los músicos fueron dirigidos por Víctor Medolpe. Se pasearon por un repertorio espectacular, en el que destacaron piezas del folklore venezolano tales como «De Conde a Principal», así como el «Alma Llanera» y «Venezuela».

Las autoridades y público asistente, corearon cada interpretación, celebrando además el hecho de que el concierto se haya dado justo al cumplirse 26 años de la fundación del Sistema de Orquestas, núcleo Guarenas, y sobre todo en medio de una jornada engalanada por un pueblo amante de esta festividad cultural-religiosa.

T/Prensa Alcaldía de Plaza