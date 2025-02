Hungría acusa a Von der Leyen de aislar y destruir la economía europea

El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha responsabilizado este jueves al liderazgo de Bruselas de estar matando la economía europea con sus propias políticas dañinas y cargó contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que culpó de los duros golpes que la región ha recibido en este ámbito.

«El liderazgo de Von der Leyen en Bruselas ha aislado a la economía europea de la estadounidense, después de la china», declaró Szijjarto en redes sociales, criticando a la Comisión Europea por empeorar la situación económica con su inacción después del cambio de poder en Estados Unidos.

A pesar de saber ya desde noviembre del año pasado que la nueva Administración de la Casa Blanca iba a ser encabezada por Donald Trump, quien quería relaciones comerciales equilibradas, Bruselas no hizo nada ante la amenaza arancelaria que se avecinaba, lamentó el canciller húngaro.

«Sabían que si no se hacía nada, Washington impondría aranceles. Lo sabían, y sin embargo no hicieron nada, porque son incompetentes y, sobre todo, cobardes. Cobardes porque llevan ocho años reprendiendo a Donald Trump y ahora no se atreven a plantarle cara», manifestó.

Según Szijjarto, habría bastado con «unos pocos gestos» de parte de la Unión Europea para evitar las tensiones con EEUU, como reducir el arancel sobre la venta de coches estadounidenses a Europa del 10 al 2,5 %, «porque ese es el arancel sobre la venta de coches europeos a EEUU». «Habría sido fácil, pero no lo hicieron», indicó.

«La burocracia de Bruselas está destruyendo la economía europea: sanciones contra Rusia, aranceles contra la industria china de coches eléctricos y la total incapacidad de negociar con EEUU», resumió el diplomático.

Asimismo, concluyó que lo arruinado por Bruselas le toca corregir a Budapest, que continuará las negociaciones bilaterales con Washington «para construir en los próximos meses la mejor y más exitosa cooperación económica húngaro-estadounidense de la historia».

F/RT