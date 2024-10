Huracán Milton toca tierra en Florida (+Videos)

El huracán Milton de categoría 3, ha tocado tierra cerca de la isla de Cayo Siesta, en el condado de Sarasota, en la costa oeste de Florida (EE.UU.), según un comunicado publicado la tarde de este miércoles por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que cita datos del radar Doppler.

El texto indica que se han registrado vientos sostenidos de 126 km/h y una ráfaga de 156 km/h en una estación de la Red Automatizada Costero-Marina, perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, situada en la ciudad de Venice.

Las autoridades instaron a más de 5,9 millones de personas a evacuarse, debido al alto riesgo letal del huracán. Muchos residentes han aportado por blindar sus hogares y negocios en un intento por proteger su patrimonio.

Los meteorólogos advierten que Milton podría generar una peligrosa subida del nivel del mar dehasta 4,5 metros en una región especialmente vulnerable a inundaciones. «La costa oeste de Florida es muy sensible a la marea de tempestad. No se necesita mucho para que el agua invada áreas que normalmente estarían secas», dijo Cody Fritz, del Centro Nacional de Huracanes, citado por NBC News.

La marejada ciclónica es el aumento anormal del nivel del agua provocado por los fuertes vientos del huracán que empujan una acumulación de agua hacia la costa. Dada la rapidez con que la marea de tempestad puede inundar áreas costeras y penetrar tierra adentro, representa una de las amenazas más mortales de un huracán. La topografía de la región agrava el problema, ya que la costa oeste de Florida, en el golfo de México, no es muy profunda y presenta una suave pendiente submarina.

