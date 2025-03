Irán responde a la carta de Donald Trump

Teherán no reanudará las conversaciones con Washington sobre su programa nuclear mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe con su política de «máxima presión», declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

«No entraremos en negociaciones directas con Estados Unidos mientras continúen con su política de máxima presión y sus amenazas», precisó el canciller.

Sus comentarios llegan después de que Donald Trump afirmara esta misma jornada que el día anterior envió una carta a los líderes iraníes en busca de negociar un acuerdo sobre su programa nuclear. Trump dijo que «espera que negocien», ya que llegar a un pacto «será mucho mejor para Irán». «La otra alternativa es que hagamos algo, porque no podemos permitir que se desarrolle otra arma nuclear», agregó.

«No es sabio» negociar con EE.UU.

Trump ha expresado en varias ocasiones su intención de firmar un acuerdo con Teherán que le impida desarrollar armas nucleares. A principios de febrero, dijo que preferiría esto antes de «bombardearlo hasta los cimientos». El mandatario incluso emitió un decreto para reestablecer la política de «máxima presión» contra el país persa con el fin de evitar que adquiera ese tipo de armas.

Sin embargo, al ayatolá rechazó la posibilidad de establecer un pacto con EE.UU., afirmando que la experiencia de su nación indica que «no es sabio, no es inteligente, no es honorable» negociar con Washington. Además, recordó que cuando alcanzaron un acuerdo, EE.UU. no cumplió con lo establecido.

T/RT