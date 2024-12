Jefe de Estado: ONG Provea trabaja con la CIA desde los años 90

El presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indico que la ONG venezolana Provea trabaja con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde los años 90.

«Y ahora dicen en la cara que son presos políticos, sale Provea, que no es Provea, es ProCIA, porque Provea trabaja para la CIA, desde los años 90», acusó el Jefe de Estado.

Relató que «un director de Provea me entregó a mí, a la DISIP en su época, me montó una celada a una trampa, y me atraparon en las puertas del hotel el Conde, no le he contado ese chisme algún día sé lo se lo cuento, desde esa época de aquella vez que me metieron preso en el 96, me secuestraron en las calles, ya Provea trabajaba con la CIA».

El Presidente aseguró que aquellos que las organizaciones no gubernamentales mientan como “presos políticos” no lo son, sino que “es gente que salió a quemar, a matar” tras las elecciones presidenciales.

Sacó el tema a colación cuando se refirió a la localidad larense de Quíbor, la cual dijo fue arremetida por el fascismo el 29 y 30 de julio.

«Entonces salen a decir que son presos políticos, no son preso político, son gente que quemó, que atacó y amenazó, que agredió, destruyeron y mataron, y en Quibor trataron de aterrorizar a Quibor, pero a Quibor ni a Venezuela lo aterroriza nadie, nadie, nadie, y no triunfó el terror ni el fascismo, triunfó la paz y la vida».

