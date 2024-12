Jimena Domínguez se corona campeona del Suramericano Junior de gimnasia en Brasil

La gimnasta venezolana, Jimena Domínguez, se coronó campeona del Suramericano Junior y Age Group de gimnasia, desarrollado en Aracajú, Brasil. La atleta conquistó las categorías por aparatos de aro con 29 mil 350, pelota junior con 28 mil 600, además de mazas con 28 mil 700 contables, lo que la mantuvo en lo más alto del All Round con 109 mil 500. Asimismo, obtuvo medalla de plata en aparato de cinta con 24 mil 900 puntos y fue superada únicamente por la atleta brasileña. De la misma manera, se acreditó otra presea plateada en la categoría individual junior y bronce en el máximo acumulador.

Venezuela ocupó la segunda plaza en el medallero final del evento con un total de 35 medallas, divididas en seis de oro, 17 de plata y 12 de bronce. Previamente, Domínguez conquistó el podio de la Copa New Look de Gimnasia Rítmica durante el pasado 4 de noviembre, con cuatro medallas y el segundo lugar en el All Round de la contienda.

La capital de Georgia, Tiflis, fue el escenario de esta justa deportiva internacional, que reunió a las mejores gimnastas de todo el mundo en la gran apertura de la temporada 2025. Domínguez se alzó con la medalla de plata por aparatos en aro, pelota, además de mazas, para lograr la segunda posición en el All Round.

Asimismo, Domínguez se acreditó el premio especial de Miss Risk como resultado de su actuación combinada de técnica y arte, que cautivaron tanto al jurado como al público. Con 15 años, Domínguez promete ser uno de los mayores talentos deportivos de Venezuela.

T/VTV