¡Lara tricampeón nacional de ajedrez infantil!

Lara se coronó tricampeón del Campeonato Nacional Infantil de Ajedrez, Copa «Fundación Tu Ajedrez» que se realizó en las instalaciones del Hotel Maremares en el estado Anzoategui, desde este 9 hasta el 12 de octubre.

En el torneo de sistema de juego suizo, participaron de 312 atletas de 17 estados del país, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, que demostraron todo el talento del ajedrez infantil venezolano, masificando la practica de la disciplina en el país.

Los campeones nacionales de cada categoría de competencia fueron seleccionados para representar a Venezuela en los próximos eventos suramericanos.

Los flamantes ganadores de la competición fueron:

En la categoría Sub 8 absoluto: Sebastian Carrasquel (Aragua)

Entretanto, en la categoría Sub 8 femenino: Maria Victoria Mena (Barinas)

La categoría Sub 10 absoluto: Oliver Zerpa (Lara)

En la categoría Sub 10 femenino: Isabella Morillo (Caracas)

La categoría Sub 12 absoluto: Josué Ezequiel (Miranda)

En la categoría Sub 12 femenino: Maria de los Ángeles Aguilar (Barinas)

Por la categoría Sub 14 absoluto: Jesús Franco (Lara)

La categoría Sub 14 femenino: Sophia Vergara (Lara)

FyF/Prensa MinDeporte