Liga Evolución Fútbol Playa: Venezuela a seguir triunfando en Perú

Siguiendo el accionar de la Liga Evolución de Fútbol Playa, la vinotinto sub 20 y Absoluta de la categoría se medirán este viernes 18 de Octubre, ante Brasil en el estadio de la playa Agua Dulce – Chorrillos en Perú.

El calendario de Venezuela en lo que queda de torneo será el siguiente:

Viernes 18 de octubre

Venezuela vs Brasil (Sub-20) – 1:00 PM (PER) / 2:00 PM (VEN)

Venezuela vs Brasil (Absoluta) – 3:00 PM (PER) / 4:00 PM (VEN)

Sábado 19 de octubre

Ecuador vs Venezuela (Sub-20) – 9:00 AM (PER) / 10:00 AM (VEN)

Ecuador vs Venezuela (Absoluta) – 11:00 AM (PER) / 12:00 PM (VEN)

Domingo 20 de octubre

Colombia vs Venezuela (Sub-20) – 9:00 AM (PER) / 10:00 AM (VEN)

Colombia vs Venezuela (Absoluta) – 11:00 AM (PER) / 12:00 PM (VEN)

Formato del Torneo

El torneo liga evolución de fútbol playa 2024, tendrá cinco fechas donde se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas categorías: Sub20 y mayores.

Al final de la competencia, se sumarán los puntos de ambas categorías por país, para conocer al vencedor de la Zona Norte, que posteriormente se enfrentará a Paraguay, ganador de la Zona Sur 2024, para definir al campeón sudamericano.

Cabe resaltar que este torneo forma parte del Programa Evolución de la dirección de Desarrollo de la CONMEBOL, que tiene como objetivo impulsar y masificar el talento sudamericano de la disciplina en el mundo.

La participación de Venezuela representa la oportunidad de visibilizar y masificar la práctica y el talento deportivo de nuestro fútbol playa en la región.

FyF/Prensa MinDeporte