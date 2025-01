Maduro al pueblo venezolano: «Me he juramentado como Presidente Constitucional»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que este viernes, cuando fue juramentado para el periodo 2025-2031, haber derrotado «el estigma de la traición al Pueblo, hemos derrotado el maleficio de la traición».

Durante el acto de celebración de la juramentación del nuevo mandato presidencial, realizado en las adyacencias de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado dijo: «He cumplido como hombre del Pueblo, como ciudadano he cumplido con la Constitución; a las 11 en punto de la mañana del día 10 de enero de 2025 se consumó el acto: Me he juramentado como Presidente Constitucional».

El primer mandatario Nacional fue acompañado una vez más por las fuerzas revolucionarias que se movilizaron este viernes en Caracas y el resto del país.

Maduro agradeció a todo el pueblo venezolano que colmó 10 calles del centro de Caracas y se desplegó por más de 200 ciudades de país para acompañarlo en juramentación para el nuevo período.

«Recibí la banda de Presidente hecha por el pueblo para el Presidente pueblo. Siento su peso, su fuerza y me llené de muchas emociones», señaló.

