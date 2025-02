Más de mil casos de acoso escolar son atendidos por el MP

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, asistió al foro «Prevención del acoso escolar, retos virales y cómo prevenirlos», con el objetivo de sensibilizar a la población venezolana sobre los peligros asociados a estas conductas. En ese sentido, reveló que el Ministerio Público (MP) ha recibido y atendido mil 36 casos relacionados con acoso escolar, en los que Caracas, Lara y Bolívar son las regiones con mayor incidencia.

Durante su intervención, Saab subrayó que durante generaciones el acoso ha sido minimizado como «chalequeo», cuando en realidad debe ser considerado un problema serio que puede tener consecuencias negativas para las víctimas. Ante el aumento de casos de violencia escolar y retos virales en redes sociales como TikTok, el Ministerio Público lanzó campañas preventivas para mitigar futuros incidentes.

El Fiscal General señaló que el acoso escolar aún no está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se hace necesario incluirlo en la próxima reforma de la Carta Magna. De esta manera, el Ministerio Público presentó una propuesta de ley ante la Asamblea Nacional (AN) para asegurar que estos actos no se normalicen y sean sancionados adecuadamente.

En este contexto, solicitó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que extiendan estas campañas preventivas en todo el país, para promover una colaboración interinstitucional. Asimismo, propuso mantener la concienciación sobre el acoso escolar durante el resto del año para reducir significativamente los casos.

Cabe destacar que durante la pandemia de 2020, el problema del acoso escolar cobró mayor visibilidad debido al incremento de interacciones virtuales. Finalmente, el Fiscal General reafirmó el compromiso del Ministerio Público de proteger a los sectores más vulnerables y garantizar la seguridad e integridad de los niños y adolescentes en Venezuela.

T y F/ VTV