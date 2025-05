Media Maratón One Run presentó camiseta y medalla

El Comité Organizador en Venezuela de la Media Maratón One Run, la carrera internacional de asfalto más importante de este año, liderado por el Ministerio del Popular para el Deporte, presentó este miércoles la camiseta y medalla del evento que se celebrará por primera vez en el país el sábado 24 de mayo.

La presentación se llevó a cabo en el Salón Francisco “Morochito” Rodríguez, del Instituto Nacional de Deportes, con la presencia del ministro del Deporte Franklin Cardillo, en compañía del Comité Organizador del evento y por representantes de Hipereventos, empresa que trabajará como aliada durante la justa.

“Agradezco al Presidente de la República Nicolás Maduro y a todo el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Deportes; y al Vicepresidente Sectorial, Héctor Rodríguez Castro, que están al tanto de esta actividad y a la Embajada de Rusia que nos ha permitido conectarnos con el Comité Organizador de One Run a nivel internacional para permitir que los corredores de Venezuela participen en esta bonita carrera que sumará kilómetros a la actividad física, al deporte, a la salud, a la recreación sana y al esparcimiento», comentó el ministro Cardillo.

El principal de la cartera deportiva presentó la camiseta que usarán los corredores de todo el país que se sumen a la iniciativa internacional originada en la hermana nación rusa en el año 2017.

La misma llevará una inscripción en la parte delantera en los colores negro, rojo y azul con el hashtag OneRun2025 y el mensaje «45% of the planet runs with you (45% del planeta corre contigo) que hace referencia a los más de 200 mil participantes de 15 naciones más Venezuela.

Con esta numerosa presencia de corredores a nivel mundial se espera establecer por tercera ocasión un récord Guinness, luego de conseguir marcas inéditas en las ediciones de 2020 y 2021.

Esta camiseta forma parte del kit de participación que se entregará a los corredores junto un bolso tipo tula alusivo, y al número con chip identificativo para cada corredor.

Medalla de talla internacional

Al igual que las medallas participativas de las grandes justas internacionales, la One Run 2025 entregará a cada corredor que finalicen en sus eventos una medalla representativa de forma circular y con el lema “El triunfo es la meta”.

El ministro Cardillo también reveló que la finalista olímpica de Paris 2024, Joselyn Brea, será la imagen del evento, como la máxima referencia nacional y de la región del fondo y mediofondo.

Rutas certificadas por WA

La carrera One Run comprenderá cuatro distancias: las de 1 y 5 kilómetros que serán recreativas, y de 10 y 21 K para los corredores más exigentes. Estas dos últimas rutas serán certificadas por una comisión de la Federación Venezolana de Atletismo lo que garantizará que las marcas que se registran sean válidas para récords nacionales y de la región.

Hipereventos se suma a la fiesta

Como el mayor organizador de eventos de ruta a nivel nacional, la empresa Hipereventos se unirá al Comité organizador de la One Run 2025 para gestionar lo referente a la inscripción y cronometraje de la carrera.

“Estamos muy agradecidos de que se nos tome en cuenta en esta iniciativa donde estaremos encargados del cronometraje de esta carrera que será trascendental por su carácter mundial y por el Récord Guinness que se establecerá”, expresó Sonia Rosales, directora de Hipereventos.

El periodo de inscripción de la Media Maratón Internacional One Run 2025 inició el pasado 22 de marzo para cubrir los 2 mil cupos habilitados. El proceso se realiza a través de la página oficial del Ministerio del Poder Popular para el Deporte: mindeporte.gob.ve.

El plazo de inscripción finalizará el 22 de mayo próximo, dos días antes el evento.

F/Prensa Mindeporte