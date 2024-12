México confirma asistencia a la toma de posesión del presidente Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que enviará una representación a la toma de posición de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero.

Durante la acostumbrada conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue consultada si había recibido la invitación para acudir a la proclamación de Maduro y confirmó que México estará presente en la ceremonia.

«En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general», declaró Sheinbaum en el Palacio Nacional.

Sheinbaum quién mantendría una postura «imparcial» sobre otras naciones, ha argumentado que la Constitución prohíbe intervenir en asuntos extranjeros.