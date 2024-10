Ministro Cabello en recorrido por Cumanacoa: Somos del Pueblo y nos debemos al Pueblo

Este sábado 19 de octubre, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, una vez más ratificó que los integrantes de los Órganos de Seguridad Ciudadana se deben a la atención del Pueblo venezolano, «siempre junto al Pueblo».

«Somos del Pueblo y nos debemos al Pueblo», resaltó.

Así lo aseguró en Cumanacoa, la capital del municipio Montes del estado Sucre, donde supervisó los trabajos de reconstrucción y recuperación por los daños causados el pasado mes de julio debido a las lluvias causadas por el coletazo del huracán Beryl.

Durante su recorrido, Cabello se detuvo en una de las alcabalas de la zona y solicitó a los funcionarios de guardia acercarse hasta su vehículo, con quienes conversó y giró instrucciones.

«El Pueblo tiene que sentir que los policías son sus amigos, debe entender que la policía le pertenece. Ustedes son del Pueblo», enfatizó.

El también vicepresidente de sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, sostuvo que el Pueblo debe sentir con la policía seguridad (…) no que tenga miedo o que se pregunte que irá a pasar, no, no, no»,

«Pa’lante, cuídense, Dios los bendiga a todos», expresó.

T y F/ Redacción Mazo