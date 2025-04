Misa funeral del Papa Francisco

Con la Misa funerales celebrada hoy, 26 de abril, a las 10, en la escalinata de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco es saludado como pastor y discípulo de Cristo. Este rito funerario pretende expresar la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. Presidiendo la misma, en latín y según lo previsto en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis en la nueva edición de 2024 con las simplificaciones queridas por el Papa Bergoglio, está el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Hay 980 concelebrantes, entre cardenales, obispos y sacerdotes, además hay 200 ministros de la Comunión y más de 4 mil sacerdotes en el lado derecho del atrio, donde se encuentra la estatua de San Pedro. Se prepararon 225 copones para los fieles, mientras que para los sacerdotes se prepararon 80 cálices y el mismo número de copones. Frente al altar, a la derecha, el icono de la Salus Populi Romani.

Las 6 oraciones de los fieles se leen en francés, árabe, portugués, polaco, alemán y chino y después de la Comunión se tiene la Ultima commendatio la recomendación final a Dios para acoger el alma del difunto en la gloriosa comunión de los santos, y la Valedictio , la despedida, o último saludo antes del entierro, con la Súplica de la Iglesia de Roma seguida de la oración pronunciada por el cardenal Baldassare Reina, vicario general de la diócesis de Roma, y, en griego, la Súplica de las Iglesias Orientales, y la posterior oración del Patriarca de Antioquía de los greco-melquitas Youssef Absi. Al final, el cardenal Re rocía agua bendita e incienso el ataúd, que luego es trasladado a la Basílica de San Pedro y desde allí, con una procesión fúnebre, a la Basílica de Santa María la Mayor para el entierro. La procesión sale del Estado de la Ciudad del Vaticano por la Porta del Perugino, luego pasa por la Galería Príncipe Amadeo de Saboya-Aosta y continúa por Corso Vittorio Emanuele. Una vez que llegue a Piazza Venezia, gira hacia Via dei Fori Imperiali, llegue al Coliseo y continúe por Via Labicana y Via Merulana hasta llegar a Piazza Santa Maria Maggiore.

La sepultura en el nicho de la nave lateral de la basílica liberiana, entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, está precedida por el canto de 4 salmos y acompañada de 5 intercesiones, luego se entona el Padrenuestro . Después de la oración final, sobre el féretro que contiene los restos del Papa Francisco se imprimieron los sellos del Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, Kevin Joseph Farrell, de la Prefectura de la Casa Pontificia, de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Romano Pontífice y del Capítulo Liberiano. Una vez concluidos estos gestos, se coloca el féretro en el sepulcro y se rocía con agua bendita mientras se entona el Regina Caeli . Luego viene la última formalidad: el notario del Capítulo Liberiano redacta el acta auténtica que certifica el entierro y la lee a los presentes. Luego lo firman el Cardenal Camarlengo, el Regente de la Casa Pontificia, Monseñor Leonardo Sapienza, el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Monseñor Diego Ravelli y finalmente el notario.

Las delegaciones presentes

Delegaciones de Argentina, Italia y Estados Unidos participan en el funeral del Papa Francisco. en orden de precedencia, entonces, los de los soberanos reinantes de Andorra, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Jordania, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Orden de Malta, Suecia, 12 en total. A continuación vienen las delegaciones con jefes de Estado de Albania, Alemania, Angola, Armenia, Australia, Austria, Belice, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, Cabo Verde, Chipre, África Central, República Democrática del Congo, Croacia, Ecuador, Estonia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Kenia, Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia del Norte, Madagascar, Malta, Moldavia, Mozambique, Montenegro, Filipinas, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rumania, San Marino, Seychelles, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Timor Oriental, Togo, Ucrania y la Unión Europea, 53 en total.

También participan las delegaciones con los Príncipes Herederos de Noruega y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y las de los Jefes de Gobierno de Andorra, Bangladesh, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Marruecos, Nueva Zelanda, Palestina, Países Bajos, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Serbia, Suiza y Chequia, un total de 15.

Luego llegó la delegación con la esposa del jefe de Estado de Colombia; 6 delegaciones con vicejefes de Estado de Burundi, Cuba, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Tanzania y Zimbabwe; 3 delegaciones con Viceprimeros Ministros de España, Eswatini y México; 7 delegaciones con presidentes de parlamentos de Azerbaiyán, Bielorrusia, Chile, Nigeria, Uganda, Paraguay y Turquía; 14 delegaciones con Ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, Burkina Faso, Japón, Malí, Mongolia, Namibia, Noruega, Perú, Sudán del Sur, Túnez, Sri Lanka, Uruguay, Venezuela, Zambia.

Hay 9 delegaciones de organizaciones internacionales, incluidas la ONU, el Consejo de Europa, el FIDA, el PMA, la OIT, la OMS, el ACNUR, la OIM y la OSCE. También están presentes ministros de Bahréin, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Guatemala, Irán, Kirguistán, Malasia, Pakistán, Federación Rusa, Arabia Saudita, Senegal, Singapur, Siria, Chad, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos.

También llegaron a Roma altos funcionarios de China, Irak, Mauricio, Uzbekistán y los embajadores de Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Haití, Israel, Jamaica, Kuwait, Malawi, Nicaragua, Myanmar, Papua Nueva Guinea, Vanuatu, Omán, Ruanda y San Vicente y las Granadinas. Por último, hay otras personalidades de Gambia, Sudán y Saint Kitts y Nevis, así como delegaciones adicionales de Kosovo y Vietnam.

Representantes ecuménicos

La lista de representantes ecuménicos incluye el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría, el Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquía y Todo el Oriente, el Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén, el Patriarcado de Moscú, el Patriarcado Serbio, el Patriarcado de Rumania, el Patriarcado de Bulgaria, el Patriarcado de Georgia, la Iglesia Ortodoxa de Chipre, la Iglesia Ortodoxa de Grecia, la Iglesia Ortodoxa de Albania, la Iglesia Ortodoxa de las Tierras Checas y Eslovaquia, la Arquidiócesis de Ohrida, la Iglesia Ortodoxa en América, el Patriarcado Copto de Alejandría, el Patriarcado Ortodoxo Sirio de Antioquía, la Iglesia Apostólica Armenia-Sede de Etchmiadzin, la Iglesia Apostólica Armenia-Catolicosado de Cilicia, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Eritrea, la Iglesia Ortodoxa Siria de Malankara, la Iglesia Asiria de Oriente, la Comunión Anglicana, la Conferencia Internacional de Obispos Antiguos Católicos, la Federación Luterana Mundial, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, el Consejo Metodista Mundial, la Iglesia Valdense, la Alianza Bautista Mundial, la Alianza Evangélica Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias, el Ejército de Salvación y el Foro Cristiano Global.

Representantes de religiones

En la Plaza de San Pedro también estuvieron presentes representantes del judaísmo, del islam, del budismo, del hinduismo, del sijismo, del zoroastrismo y del jainismo.

T y F/ Vatican News