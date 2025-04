MP designa fiscalía para investigar desaparición del venezolano Ricardo Prada en EEUU

Este miércoles, se designó una fiscalía especializada para investigar la desaparición forzada del ciudadano venezolano, Ricardo Prada, quien fue deportado desde Estados Unidos tras su detención a finales de enero del presente año en el estado Michigan, para su posterior reclusión en un centro de máxima seguridad en Texas, informó el Ministerio Público mediante un comunicado emitido en sus redes sociales.

El mensaje indicó que Prada se desempeñaba como repartidor en la ciudad de Detroit, y fue detenido por autoridades estadounidenses para ser deportado. A finales de marzo, Prada informó a un amigo que permanecía detenido en un centro de reclusión de máxima seguridad en Texas, tras lo cual se desconoce su paradero.

Asimismo, el enunciado del ente penal refirió a un artículo del medio estadounidense The New York Times, en el cual se afirmó que Prada no aparece entre los deportados a El Salvador que se encuentran arbitrariamente privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en El Salvador. Asimismo, el artículo afirma que las autoridades estadounidenses informaron que Prada fue deportado, pero sin aclarar a cual destino.

Para conducir la investigación, se ha designó un fiscal con competencia en protección de derechos humanos, quien adelantará las diligencias necesarias para localizar el paradero del ciudadano venezolano. Finalmente, el MP ratificó su condena al mal trato que sufren los migrantes venezolanos en Estados Unidos y El Salvador, y reiteró que estos actos constituyen delitos de lesa humanidad.

F/VTV