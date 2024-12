No hay posibilidad de que Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido

Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, reiteró que pese a las pretensiones de Edmundo González Urrutia, «el 10 de enero el único que se va a juramentar se llama Nicolás Maduro».

Cabello sobre el supuesto regreso el opositor a Venezuela afirmó que «no hay ni media posibilidad de que el señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido».

Además, se dirigió a los opositores: «Le están cayendo a coba… ¿Y usted va a creer que eso va a pasar usted? Pues ya está en otro nivel … ¡Son los mismos mentirosos!»

«Que si se va a juramentar en Disneylandia, en un bar de España. Que vaya, en medio de su borrachera perenne ¡En Venezuela no va a pasar nada! Aquí tenemos presidente electo y se llama Nicolás Maduro», subrayó.

«Ahí salió diciendo que si no era el 10 era cualquier otro día y no va a ser ni el 10 ni ningún otro día, hay cero posibilidades, a estas alturas ellos no tienen ni siquiera vergüenza», dijo.

REDACCIÓN MAZO