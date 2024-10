Nuevo líder Hezbolá llama a mantener viva la llama de la Resistencia

La dirección de Hezbolá dio a conocer que el Consejo de la Shura acordó elegir al jeque Naim Qassem como nuevo secretario general, sucediendo al mártir líder Sayyed Hasan Nasrallah, asesinado por Israel.

En la declaración oficial, el nuevo líder instó a trabajar juntos para lograr los principios de Hezbolá y los objetivos de su trayectoria «manteniendo viva la llama de la Resistencia y su bandera en alto hasta alcanzar la victoria».

El grupo político y militar argumentó que la decisión cumple el procedimiento establecido para la elección del secretario general y, con ella, se fortalece la labor del grupo chií para alcanzar la victoria.

«Nos comprometemos ante Dios y ante el espíritu de nuestro mártir más noble y querido, el honorable Sayyed Hassan Nasrallah, así como ante los mártires, los luchadores de la Resistencia libanesa y nuestro Pueblo resistente, paciente y leal», recoge la declaración.

El nuevo secretario general de Hezbolá es una figura importante en el Movimiento, respaldada por Irán durante más de 30 años.

Es conocido por su declaración televisada el pasado ocho de octubre en contra de las agresiones del país hebreo y en apoyo incondicional a la Resistencia libanesa, cuando dijo que el conflicto entre Hezbolá e Israel era una guerra sobre quién llora primero, y Hezbolá no lloraría primero.

Qaseem fue elegido secretario general adjunto de Hezbolá en 1991, cargo que asumió tras el asesinato de Abbas al-Moussaoui, anterior secretario del Movimiento en 1992. También asumió un puesto destacado en el Consejo de la Shura de Hezbolá, el órgano ejecutivo de la organización.

El nuevo líder es reconocido internacionalmente también por sus escritos, ya que en 2005 publicó un libro nombrado Hizbullah: The Story from Within (Hezbolá: La historia desde dentro, en español) que detalla la fundación y la ideología de la Resistencia en el Líbano.

