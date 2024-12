Presidenta del Idenna ratifica apoyo a la decisión de TSJ sobre multa a TikTok para protección de la juventud

La presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), Anahí Arizmendi, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de multar a la red social TikTok y sentenciarla a trabajar en Venezuela contra los peligrosos retos virales se coloca a tono en materia judicial del país y la exigencia a nivel internacional de Naciones Unidas y distintas instancias sobre la importancia de establecer normativas legislativas para controlar el manejo irresponsable en estas aplicaciones.

Arizmendi señaló que la sentencia, que también plantea ampliar el equipo multidisciplinario que estudia el caso para incorporar a las familias afectadas establece una ruta para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Venezuela.

«Nos parece bien importante las decisiones que ha tomado hoy la Sala Constitucional del TSJ, porque no sólo establece una ruta clara para que no se normalice este tipo de hechos en el país sino también para que no naturalicemos la violencia a través de las redes digitales; establece además compromisos concretos hacia las grandes empresas digitales, en este caso TikTok, sobre la necesidad de establecer una oficina en el país de manera que asuma una responsabilidad jurídica que tiene al operar en el espectro público nacional, en función de a donde se puede acudir y que tenga rostro completo, para establecer las denuncias respectivas», expresó Arizmendi desde la sede del TSJ en Caracas.

Refirió que esto dará paso a «entender la responsabilidad que tenemos como familias de monitorear lo que ocurre en las redes digitales y en nuestro hogar, pero, sobre todo, es una decisión que marca un precedente jurídico en Venezuela».